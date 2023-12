Attimi di paura durante una partita di Europa League, dove un giocatore di proprietà del Milan ha perso i sensi.

In questa settimana che ci avvicina al periodo natalizio, sono terminate le partite dei gironi di Champions League ed Europa League: nella competizione dalla grandi orecchie, Inter, Napoli e Lazio sono riuscite a qualificarsi agli ottavi da seconde nei rispettivi gironi, mentre per il Milan di Stefano Pioli non c’è stato nulla da fare: i rossoneri, nonostante la vittoria sul Newcastle, si sono dovuti arrendere e accontentare di proseguire il cammino europeo nella competizione inferiore, l’Europa League appunto.

I rossoneri dovranno affrontare ai playoff una delle squadre qualificate come seconde nel rispettivo girone di Europa, esclusa la Roma perché della stessa nazione. Anche la Roma è attesa dai playoff, mentre l’Atalanta accede di diritto agli ottavi, essendosi qualificata prima nel proprio girone. Milan, Atalanta e Roma possono eventualmente affrontarsi a partire dai quarti di finale.

Paura in Europa League durante Rennes-Villareal

Le ultime partite di Europa League hanno definito una volta per tutte le classifiche dei vari gironi, non regalando particolari sorprese. Il Milan, che dovrà affrontare il playoff prima di accedere agli ottavi, dovrà fare attenzione a squadre come lo Sporting Lisbona, il Rennes o il Marsiglia.

Intanto, però, nell’ultimo turno di Europa League c’è stato un episodio che non è passato inosservato e ha fatto preoccupare anche i tifosi rossoneri: durante la partita tra Rennes e Villareal, infatti, Matteo Gabbia, difensore in prestito dal Milan alla squadra spagnola, è stato protagonista di un brutto infortunio.

Il difensore di proprietà rossonera è stato colpito al volto da una ginocchiata involontaria da parte del suo compagno di squadra Raúl Albiol e ha subito perso i sensi in mezzo al terreno di gioco: l’arbitro ha subito fermato il gioco e i sanitari sono corsi in campo per soccorrerlo. Ripreso conoscenza, il giocatore è uscito tra gli applausi in barella ed è stato trasportato all’ospedale per degli accertamenti. Il difensore italiano dovrà attendere il risultato degli esami, prima di abbandonare la struttura.

Un colpo che sicuramente non è passato inosservato nell’ambiente rossonero, con Gabbia che è ancora di proprietà del Milan; non solo, la società rossonera, dopo i numerosi infortuni che hanno colpito la rosa di Stefano Pioli, stava pensando di interrompere prima il prestito per riportarlo a Milano per la seconda parte di stagione, aiutando così il reparto difensivo del tecnico rossonero.