“Incontro a breve”: il Milan ad un passo dalla cessione

Potrebbe profilarsi all’orizzonte la cessione definitiva in casa Milan. Atteso quindi a breve un colloquio tra rossoneri ed acquirenti.

Tra mercato, possibili ritorni e colpi già piazzati per gennaio, in quel di Milano si torna a parlare anche di cessioni. Sponda rossonera infatti, Furlani e Moncada sono attesi a breve ad un colloquio con un altro club di Serie A, per definire l’addio di un calciatore rossonero. In particolare, il Milan potrebbe salutare definitivamente il profilo dopo ben 3 stagioni passate insieme. Le ultime prestazioni avevano però evidenziato come il nome non fosse all’altezza della piazza, attirando però le attenzioni di un’altra compagine di Serie A. Le prossime potrebbero quindi essere ore decisive ai fini del caso.

Saelemaekers-Bologna, il Milan spera nel riscatto

Uno dei principali punti di discorso del crollo Milan nella stagione 22/23 è stato senz’altro la batteria di esterni destri. Messias e Saelemaekers non hanno infatti mai del tutto convinto l’ambiente, regalando prestazioni discordanti e tanti tanti rimpianti ai tifosi. Entrambe in prestito a partire da quest’anno, rispettivamente al Genoa e al Bologna, le due ali sono state brillantemente sostituite dal club rossonero con Pulisic e Chukwueze, trovando però la fortuna nei propri nuovi club. Lo sa bene ed in particolare Alexis Saelemaekers, cui prossime ore potrebbero essere alquanto decisive in ottica futura.

La scorsa stagione infatti, il belga è riuscito a collezionare solo 4 gol e 3 assist in complessive 39 presenze, spingendo se stesso lontano dalla nave Milan. Sembrerà quindi strano, ma neanche in maglia Bologna è avvenuto l’exploit dell’esterno, finora a secco di bonus in 9 presenze e con all’attivo anche un espulsione in campionato. Nonostante questo però, la società rossoblu sarebbe apparsa alquanto soddisfatta dalla grinta portata in campo da Saelemaekers, dimostratosi sempre voglioso e pronto a dare il massimo. A confermare ciò, quindi, la fiducia donata da Thiago Motta al calciatore nonostante l’assenza di reti e di assist, in un Bologna che sulle fasce può contare anche su profili insidiosi del calibro di Orsolini, Ndoye e Klarsson.

Tutto ciò avrebbe dunque portato il club romagnolo a voler discutere nell’immediato del futuro di Saelemaekers, tanto da organizzare un colloquio con i dirigenti del Milan. Il tutto, per cercare di trovare un accordo per il riscatto del belga, ormai ben voluto in quel di Bologna. Sartori è infatti pronto ad incontrare Furlani e Moncada per giungere alla definitiva stretta di mano, che renderebbe definitivamente l’esterno un calciatore rossoblu. A riportare tutto ciò è dunque La Repubblica, edizione Bologna.