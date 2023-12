Infortuni, mercato, ritorno Gabbia: Furlani allo scoperto, svela tutto

Il Milan dopo la vittoria contro il Monza è tornato un po’ a respirare. Oggi, poi, il sorteggio di Nyon. Di tutto questo ha parlato Giorgio Furlani in un’intervista

Il Milan, dopo un periodo a dir poco complicato, pare che si stia pian piano rialzando. Almeno un tentativo c’è, ed è evidente: le ultime due vittorie, tanto belle quanto importanti, contro Newcastle prima e Monza poi, hanno ridato un po’ di ossigeno a tutto l’ambiente. In particolare a Stefano Pioli, che ha appena vissuto forse il periodo più difficile da quando siede sulla panchina del Diavolo.

I problemi palesati dai rossoneri in questo avvio di stagione sono stati tanti, in primis quello riguardante gli infortuni muscolari.

Ben 20 le defezioni da inizio stagione ad oggi per il Milan, dato da record se si pensa che siamo praticamente all’inizio di un’annata che potrebbe essere ancora molto lunga. Tutto dipenderà anche e soprattutto da quello che sarà il prosieguo del cammino in Europa League. Dopo il terzo posto nel girone di Champions alle spalle di Borussia e Paris Saint Germain, il Milan è retrocesso in quella che è la seconda competizione europea per club.

Un trofeo comunque di tutto rispetto, con il Milan che è senza dubbio una delle favorite alla vittoria finale. Di questo, e di tanto altro, ha parlato Giorgio Furlani, amministratore delegato del club meneghino.

Milan, futuro, Europa League: le parole di Furlani

Da quest’estate, dopo l’addio di Maldini, è cresciuto – e di tanto – il ruolo e il prestigio all’interno della società di due figure come Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. I due hanno condotto anche un ottimo calciomercato, riuscendo a portare a Milano nove calciatori, alcuni di buonissimo livello.

Proprio Furlani, amministratore delegato del club scelto dal patron Gerry Cardinale, ha parlato di quello che sarà il futuro prossimo del Milan in un’intervista.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate al termine dell’Assemblea di Lega: “Per quanto riguarda il sorteggio, qualsiasi avversario era indifferente. Se vogliamo andare a vincere la competizione, prima o poi dovremo affrontarle tutte“.

Poi sul match contro il Monza e gli infortuni, manco a dirlo, di Okafor e Pobega: “La vittoria di ieri è stata molto bella, peccato per questi problemi fisici occorsi a qualche calciatore. Rimediare a questo problema non è semplice, ma ci stiamo lavorando“.

Poi Furlani ha anche risposto a qualche domanda sulla prossima sessione di calciomercato: “Priorità al centrocampista? No. Del ritorno di Gabbia finora non abbiamo mai parlato“.