Inserimento lampo sul calciatore: il Milan valuta l’ipotesi

Arriva a sorpresa l’inserimento del club sul calciatore del Milan, con i piani dei rossoneri completamente scombussolati dalle ultime news.

Continua il percorso tortuoso del Milan delle ultime settimane. Dopo il trionfo contro il Frosinone infatti, i rossoneri sono stati beffati in quel del Gewiss Stadium come peggio non si può, incassando l’eurogol di Muriel nel finale dopo aver rimontato per ben due volte lo svantaggio. Per Pioli ci sarà dunque nuovamente del duro lavoro da svolgere, anche in vista della vetta scivolata ora a +7. In quel di Milanello si attende dunque l’arrivo anche della sessione invernale di calciomercato per cercare di sopperire alle assenze maturate nel corso della stagione.

Ma non solo, perché gennaio potrebbe essere anche il mese delle cessioni in casa Milan. Rade Krunic pare infatti ad un passo dall’addio, con un nuovo scenario che potrebbe però esser spuntato dal nulla.

Non solo il Fenerbahce, anche il Lione sulle tracce di Krunic

Krunic-Milan sembrerebbe ormai un binomio destinato irreparabilmente a sciogliersi. Le difficoltà vissute in estate tra calciatore bosniaco e società rossonera non sarebbero infatti state superate, con il rinnovo dell’ex Empoli mai apparso più lontano di così. Il contratto in scadenza nel 2025 ha di conseguenza reso appetibile Krunic agli occhi di molti club europei, nonostante in ottica Milan le prestazioni appaiano tutto fuorché idilliache. In particolare, sul centrocampista sarebbe alquanto fitto l’interesse da parte del Fenerbahce. Secondo le ultime voci, quindi, tra Krunic e club turco sarebbe addirittura nato un principio d’accordo triennale sulla base di 3.5 milioni più bonus a stagione.

A smuovere però la situazione, sia in ottica Milan che in ottica Fenerbahce, vi sarebbe stato un inserimento inaspettato da parte del Lione. La squadra francese si trova infatti clamorosamente all’ultimo posto in Ligue 1 e sarebbe alla disperata caccia di tasselli con la quale tappare le varie falle. Tra essi vi sarebbe quindi Rade Krunic, sulla quale l’OL sarebbe intenzionato a spingere alquanto secondo quanto dichiarato da L’Equipe.

Una news, questa, che fa quindi molto piacere al Milan, che ora vede spuntare d’innanzi a se un principio di asta. Secondo calciomercato.com infatti, i rossoneri avrebbero imposto una base di partenza di circa 7 milioni per Krunic, che potrebbe però chiaramente lievitare in vista di un duello Lione-Fenerbahce. Questo permetterebbe dunque al Milan di aumentare i propri incassi anche per un calciatore vicino alla scadenza, con le cifre che potrebbero essere investite poi per il sostituto del bosniaco. Come al solito, il nome di punta è Ouedraogo dello Schalke 04, cui clausola rescissoria da 12 milioni non spaventa più d’innanzi a tale duello per Krunic..