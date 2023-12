Jovic, il gol non basta: bocciatura netta, svelato tutto in diretta

Il calciatore nonostante l’ultima partita è sempre più lontano dal progetto e a confermarlo è un ex calciatore che dice la sua sull’attaccante.

Il Milan con il Frosinone ha provato a rialzare la testa dopo il difficilissimo periodo che ha visto gli uomini di Pioli perdere uomini e punti nel giro di un mesetto circa. I rossoneri sono chiamati ad una rapida risalita per non perdere contatto dalla Juventus e l’Inter in campionato e di recuperare assolutamente nel girone di Champions League, con il Milan che rischia di non riuscire nemmeno ad arrivare la terzo posto per continuare il suo cammino europeo in Europa League (visto che le speranze sugli ottavi di Champions League sono appese ad un filo sottilissimo, dove il Milan è parzialmente padrone del proprio destino).

Una delle questioni primarie sembra essere quella legata all’attacco. Con Rafael Leao e Giroud ai box è toccato a Pulisic comandare l’attacco rossonero con il supporto di Luka Jovic e Samuel Chukwueze. Proprio sulla punta serba sono arrivati i punti di domanda maggiori, nonostante l’ottima partita contro il Frosinone che ha visto anche il ritorno al gol del calciatore ex Fiorentina e Real Madrid. A parlare di lui ci ha pensato però un altro ex Fiorentina che ha bocciato definitivamente l’attaccante, invitando il Milan a guardarsi attorno a gennaio.

Diamanti boccia Jovic

A parlare è l’ex calciatore di Fiorentina e Bologna tra le tante, Alessandro Diamanti. Il fantasista ha appeso le scarpette al chiodo dopo l’ottima avventura in Australia conclusa con un campionato vinto da protagonista assoluto. L’ex calciatore spesso ha parlato in questa stagione a Radio Serie A, il formato voluto dalla Lega Calcio, per avvicinare sempre di più il maggiore campionato italiano ai più giovani, con una serie di interviste botta e risposta con i protagonisti del passato e del presente del nostro campionato.

Diamanti su Luka Jovic (ANSA Rompipallone.it)

Proprio sull’argomento Milan, Diamanti ha voluto soffermarsi sulla questione offensiva, dove a suo modo di vedere crede che i rossoneri hanno bisogno di un nuovo calciatore che possa alternarsi ad Olivier Giroud (fuori per squalifica sabato scorso). Diamanti infatti ai microfoni di Radio Serie A ha ammesso il suo totale dissenso su Luka Jovic esclamando le seguenti parole: “Puntare su Jovic’? No non credo, io sono del parere che il Milan a gennaio deve puntare su qualcun altro, fossi in loro mi concentrerei sul mercato per trovare un altro calciatore”