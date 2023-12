Krunic via: il Milan ha in pugno il sostituto

Lo scenario di mercato sembra ormai ben delineato. Via Krunic e dentro un giovane talento per il Milan, pronto a chiudere le operazioni.

Si prepara ad affrontare l’Atalanta il Milan di Stefano Pioli, appena una settimana dopo aver trovato nuovamente il trionfo in Serie A. In una situazione critica infatti, i rossoneri sono riusciti a superare per ben 3 reti a 0 il Frosinone di Eusebio Di Francesco, distanziando ancor di più la coppia Napoli-Roma presente al 4° posto. Questo ha dunque permesso a Pioli e i suoi uomini di respirare leggermente in vista dell’incontro di Bergamo, sulla carta molto complicato ed ostico. Ad accompagnare il Milan nel tragitto verso il Gewiss Stadium però, non vi sono state solo le ultime idee in vista del match. Questo, in quanto un particolare scenario di mercato appare ormai vicino alla conclusione. Furlani e Moncada sarebbero infatti pronti a rimpiazzare definitivamente Rade Krunic con il giovane talento.

Krunic vicino all’addio, il Milan accelera per Ouedraogo

Sembrerebbe aver ormai imbracciato la fine la storia d’amore tra Rade Krunic ed il Milan, quasi mai alle prese con momenti brillanti ed idilliaci. Anche nel corso di tale stagione infatti, il bosniaco ha faticato e non poco ad esprimersi, braccato dalla concorrenza spietata di Reijnders e Loftus-Cheek e spesso schierato in ruoli non di propria appartenenza. Diventa quindi sempre più concreto lo scenario di mancato rinnovo per il centrocampista, che con ogni probabilità lascerà Milanello a parametro zero in quel di luglio.

Il tutto, come riporta calciomercato.com, potrebbe addirittura essere anticipato dalle mosse del Fenerbache, principale club indiziato per accaparrarsi le prestazioni di Krunic e che potrebbe offrire una simbolica cifra al Milan per portare il calciatore in Turchia già a gennaio. Tale ipotesi appare però remota, i rossoneri non avrebbe fretta e Furlani e Moncada avrebbero già preventivato l’arrivo di un giovane talento per sostituire il bosniaco in estate. Trattasi dell’ormai vociferatissimo Assan Ouedraogo, mediano classe 2006 ad oggi in forza allo Schalke 04. Il tedesco continua infatti a convincere sempre più Pioli e la dirigenza del diavolo, capace quindi di eseguire uno strappo dell’ultim’ora verso il giocatore battendo la concorrenza dell’Inter.

Autore di 1 gol ed 1 assist in 11 partite di seconda serie tedesca, Ouadraogo vede quindi sempre più il Milan nel proprio futuro. Furlani e Moncada sarebbero addirittura pronti anche far leva su di un particolare fattore per abbassarne il prezzo. Il calciatore, attualmente, è infatti vincolato allo Schalke da una clausola rescissoria da circa 12 milioni, che il Milan vorrebbe però cercare di diminuire. Tutto ciò potrebbe quindi esser reso possibile da un infortunio accusato da Ouedraogo nelle ultime settimane. Esso lo ha infatti tenuto lontano dal campo già per 4 partite, alleggerendone in parte minima il valore di mercato.