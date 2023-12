La cessione fa felice il Milan: via già a gennaio

Il Milan può sorridere in virtù di quanto sta emergendo in queste ore riguardo la situazione di un giocatore, che può lasciare il club già a gennaio

Il Milan torna a vincere dopo la sconfitta subita nel turno precedente contro l’Atalanta e lo fa grazie al netto successo sul Monza per 3-0. A decidere l’incontro sono state le reti di Reijnders, Simic e Okafor, che hanno consentito ai rossoneri di approfittare del passo falso della Juve a Genoa e di accorciare sui bianconeri in classifica, che ora distano 5 punti dalla squadra di Stefano Pioli. Ma quella appena conclusa non è stata una settimana estremamente entusiasmante per i tifosi rossoneri, che hanno dovuto assistere all’eliminazione dalla Champions della loro squadra.

La vittoria per 1-2 in casa del Newcastle non è infatti bastata al Milan per garantirsi l’accesso agli ottavi, che ha dovuto arrendersi al risultato maturato al Westafalenstadion tra Borussia Dortmund e Psg, terminato con il punteggio di 1-1 e che di conseguenza ha favorito la qualificazione dei francesi. Ecco perchè la vittoria contro i brianzoli si rivela importante, soprattutto considerando lo status mentale dal quale venivano i rossoneri, che avrebbe potuto compromettere anche le sorti del match casalingo contro il Monza.

Milan, cessione in vista: buone notizie per Pioli

Ma se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che il Milan continuerà a giocare in Europa, che malgrado l’uscita dalla Champions, lo vedrà ancora protagonista in Europa League. Grazie alla vittoria contro i Magpies infatti, i rossoneri hanno ribaltato la classifica per il terzo posto, garantendosi di diritto la partecipazione alla seconda competizione europea per importanza. Sul destino dei rossoneri ci saranno i francesi del Rennes, con la gara di andata che si giocherà il 15 febbraio prossimo a Milano e con il ritorno, che avrà luogo in Francia appena una settimana dopo, esattamente il 22 febbraio.

Sfida che però potrebbe portare delle novità in anticipo in tutto l’ambiente rossonero e la motivazione arriva indirettamente da quello che sta accadendo in Francia. Stando a quanto riportato da FootMercato infatti, il Rennes starebbe trattando la cessione di un calciatore che, potrebbe avvenire già nella finestra di gennaio. Il riferimento va Désiré Doué, attaccante ambidestro che sta trovando poco spazio nel club transalpino. Su di lui è forte l’interesse di alcuni club tedeschi e inglesi, che lo monitorano da tempo e che sarebbero intenzionati a definire la trattativa già nella sessione invernale di calciomercato.