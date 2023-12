La chiamata scombussola i piani: sfuma l’obiettivo per il Milan

Si complica la strada verso l’obiettivo per il Milan. La chiamata ha infatti scombussolato i piani dei rossoneri, ora pronti a cambiare strategia.

Si sono leggermente placate le news di mercato in orbita Milan rispetto all’ultima settimana. L’aver vinto contro il Frosinone in situazione di emergenza ha infatti giovato alla società rossonera, con la mole di profili e calciatori accostati al club sensibilmente diminuita. Ciò però non significa che Furlani e Moncada abbiano smesso di sondare quanti più terreni possibili, data la situazione critica di certo non rientrata dopo i 3 punti dello scorso sabato. Anzi, i dirigenti potrebbero aver addirittura incassato una brutta batosta, dato che uno stravolgimento di piani improvviso potrebbe aver portato via al Milan un grosso talento nonché obiettivo per il futuro.

Dubbi per Echeverri, arriva la chiamata del connazionale

Numerose voci di mercato hanno attribuito al Milan un possibile ritorno alle origini, tornando ad usufruire del tanto amato 4-2-3-1 a partire dalla prossima stagione. Questo, in quanto sono diversi i trequartisti sondati da Furlani e Moncada nell’ultimo periodo, con gli occhi dei dirigenti caduti principalmente in Spagna e in Argentina. In particolare, è proprio dal Sud America che nasce la pista di mercato più interessante per i rossoneri, finiti da qualche mese sulle tracce di Claudio Echeverri. Il trequarti classe 2006 ha infatti stregato parecchie compagini europee a causa delle sue prestazioni, finendo nei mirini italiani di Juventus e Milan.

In particolare quindi, l’argentino ha fin qui trovato solo 4 presenze ed 1 assist in Superliga con la maglia del River Plata, ma è in tenuta albiceleste che Echeverri ha avuto modo di incantare il mondo. In 18 presenze con l’Argentina U-17 sono infatti arrivate ben 10 reti, che hanno confermato l’innato fiuto del gol del calciatore nonché ne hanno certificato la fascia da capitano al braccio. Purtroppo per i tifosi del Milan però, un talento di tale portata difficilmente finirà all’ombra del Duomo, date le ultime news che appaiono quasi come ufficiali.

“Il nuovo Messi“, così come viene definito in Argentina, è stato infatti adocchiato anche da PSG e Real Madrid, con un ulteriore fattore che ha però reso impossibile l’operazione tra le mura rossonere. Secondo il Daily Mirror infatti, il Manchester City avrebbe già trovato un accordo con il trequartista, sfruttando una propria arma letale a favore. Trattasi del “muchacho” Julian Alvarez, anch’egli argentino e scuola River come Echeverri. La punta avrebbe dunque chiamato il nuovo talento albiceleste per convincerlo ad unirsi alla causa City e, secondo il portale inglese, il tutto si sarebbe concluso nel migliore dei modi.