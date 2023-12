La vittoria non basta: come il Milan può approdare agli ottavi di Champions League

Si avvicina ad ampie falcate l’incontro tra Newcastle e Milan, fondamentale in ottica rossonera ai fini del passaggio del turno. Tutte le combinazioni che porterebbero Pioli ed i suoi agli ottavi di finale di Champions League.

Cresce la grande attesa in casa Milan, dove mercoledì 13 dicembre rappresenta il giorno della fatidica verità. Nonostante il terribile inizio condito da 0 vittorie e 0 reti segnate nelle prime 3 partite del girone infatti, i rossoneri possono ancora sperare di centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il tutto dipenderà infatti dai risultati che matureranno nel corso di Newcastle-Milan e di Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, con una sola combinazione in grado di favorire gli uomini di mister Pioli.

La vittoria non basta, lo scenario che premierebbe il Milan

Nessuno l’avrebbe detto in quel di settembre eppure eccoci qua. Nonostante il girone di ferro, nonché il peggiore fra i gruppi di tale edizione, il Milan è ancora lì a giocarsi il passaggio del turno in Champions League. Fino all’ultimo secondo dell’ultima sfida i rossoneri potranno infatti sperare di centrare l’obiettivo “migliori 16 d’Europa“, con il tutto che non dipende però solo dal diavolo. Oltre che al proprio match del St. James’ Park contro il Newcastle infatti, Pioli ed i suoi uomini saranno appesi anche al filo del Signal Induna Park, in cui andrà in scena l’incontro tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

In particolarità, la perdita della piena padronanza del proprio destino da parte del Milan è frutto di una classifica alquanto corta nel gruppo F, che vede i tedeschi primi a 10 e già qualificati d’innanzi al PSG fermo a 7 nonché a Newcastle e rossoneri pari a 5 punti. Ciò significa che, oltre a vincere il proprio match in Inghilterra, il Milan dovrà sperare nel successo Borussia sui parigini. In caso di vittoria al St. James’ Park infatti, i rossoneri raggiungerebbero quota 8 scavalcando il Paris, ma il tutto finirà proprio tra le mani dei tedeschi gialloneri.

Solo la vittoria di Marco Reus e compagni salderebbe il secondo posto del Milan, che verrebbe invece scavalcato da Mbappe e soci in caso di trionfo nonché agganciato in caso di pareggio. Quest’ultimo scenario, nonostante la parità dei punti, premierebbe però il PSG, spendendo il diavolo in Europa League a causa degli scontri diretti a sfavore. In sostanza, il Milan è qualificato agli ottavi di finale di Champions League 23/24 se: