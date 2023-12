L’arma in più del Milan: è record assoluto

Torna a vincere il Milan e lo fa grazie ad un particolare dato in grado di scaldare i cuori dei tifosi rossoneri. Trattasi di un record assoluto.

Un Milan caparbio quello assaporato contro il Frosinone, un Milan per pochi. D’innanzi ad un San Siro insolitamente ricco di spazi vuoti infatti, i rossoneri hanno saputo regalare un’ottima prestazione solo a chi non ha mai dubitato di questa squadra, riuscita a riprendersi beffandosi delle proprie emergenze. Manca Giroud? Ecco a voi un gol ed un assist di Jovic. Tutti i centrali sono in infermeria? Ecco allora che a segnare è l’unico difensore disponibile, e cioè Fikayo Tomori. Theo Hernandez è svogliato? E allora ecco il francese sfornare una delle migliori prestazioni della stagione in un ruolo non suo. Ed infine, Pioli ha perso il controllo dello spogliatoio? Non secondo quanto dichiarato da Loftus-Cheek e da Calabria in zona mista.

Ad aver però portato in auge il Milan, nel momento forse più intricato del match, una giocata alquanto inusuale. O meglio, un colpo che sui rettangoli verdi dovrebbe rappresentare una rarità, ma che invece è ormai consuetudine quando in campo ci sono i rossoneri. Trattasi di un record assoluto.

Il Milan vola, è record assoluto per Maignan

Delle 3 reti messe a segno dal Milan contro il Frosinone, la più importante porta senz’altro la firma di Pulisic. Il colpo del 2-0 messo a segno dallo statunitense ha infatti chiuso definitivamente il discorso match una volta rientrati dagli spogliatoi, e cioè quando in molti alludevano allo sgretolarsi dei rossoneri come successo in passato. Così non è stato, ed oltre al merito dell’ex Borussia Dortmund, va ovviamente preso in considerazione lo splendido assist fornito da Maignan.

Un passaggio da porta a porta quello offerto dall’estremo difensore francese, in grado di raggiungere un Pulisic ispirato, in grado di concludere il tutto con un controllo al bacio ed un gol sotto la Sud. Quello che agli occhi dei più è passato inosservato è però che tale passaggio vincente ad opera di Maignan ha consegnato proprio all’ex Lille un primato tutto da scoprire. Secondo quanto riportato da OptaPaolo infatti, il francese è il portiere che ha messo a referto più assist in tutte le competizioni dal 2004/05, anno da cui appunto Opta conta tale statistica. Sono infatti 3 i passaggi vincenti regalati da Maignan in carriera, divisi equamente in tutte e 3 le stagioni passate in rossonero.

Oltre a quello nei confronti di Pulisic, assaporato ieri sera, abbiamo infatti quello nei confronti di Theo Hernandez in Milan-Lazio 2-0 del 6 maggio 2023, nonché quello per Leao in Milan-Sampdoria 1-0 del 13 febbraio 2022.