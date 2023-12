Le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo: le scelte di Pioli

Il Milan scenderà in campo questa sera contro un Sassuolo pronto a dare fastidio alla formazione di Stefano Pioli. Le scelte ufficiali dei due tecnici.

Un Sassuolo non proprio in forma alle 18:00 affronterà a San Siro un Milan che dovrà dare risposte concrete sul campo con un Pioli in pachina sempre più in bilico. Intanto sono state rese note le formazioni ufficiali con le scelte di Stefano Pioli da un lato e di Alessio Dionisi dall’altro.

Le ufficiali di Milan-Sassuolo

Un Milan sempre in emergenza deve portare a casa tre punti sia per la classifica, che per salvare il proprio tecnico almeno momentaneamente.

La zona Champions League ora è messa in pericolo, le inseguitrici del Milan sono affamate e il Diavolo dovrà rispondere bene. I rossoneri hanno compiuto diversi passi falsi e l’obiettivo di Pioli in quest’ultima gara del 2023, e anche per la prossima, è solo e soltanto vincere. Il Sassuolo invece arriva a San Siro non bene, nelle ultime 4 gare solo un punto portato a casa, ma il ruolo di anti-Milan è sempre vivo.

Dunque ecco le scelte ufficiali di Pioli per il match delle 18:00:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Nsiala, Simić; Adli, Krunić, Romero, Zeroli; Chukwueze, Jović, Traorè. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlić, Ferrari, Pedersen; Henrique, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo; Missori, Tressoldi, Viti; Lipani; Álvarez, Castillejo, Ceide, Mulattieri, Volpato. All.: Dionisi.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.