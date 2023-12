Le probabili formazioni di Atalanta-Milan: le scelte in difesa

Si avvicina il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan.

I rossoneri, reduci dalla vittoria casalinga contro il Frosinone, dovranno nuovamente far fronte all’emergenza in difesa.

Diversi i giocatori alle prese con infortuni, da Thiaw a Pellegrino passando per Kalulu e Kjaer. Scelte quasi obbligate dunque per Pioli, pronto a lanciare nuovamente Theo Hernandez in posizione centrale.

Al suo fianco sicuro del posto Tomori, così come Calabria sulla destra. A sinistra invece va verso la conferma Florenzi.

A centrocampo pronti Reijnders, Musah e Loftus-Cheek.

Probabile formazione: torna Giroud, incognita Leao

Davanti torna Giroud, al rientro dopo le due giornate di squalifica. Al suo fianco Pulisic e Chukwueze, con Leao che dovrebbe farcela almeno per la panchina.

Il portoghese potrebbe subentrare a partita in corso, con l’obiettivo di mettere minuti sulle gambe in vista del big match di Champions contro il Newcastle.

PROBABILE MILAN (433): Maignan; Calabria, Tomori, Theo, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Pulisic.