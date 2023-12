Leao distrutto, sentenza in diretta: lo ha detto davvero

Rafa Leao anche stavolta terminato nel mirino della critica dei tifosi rossoneri e non solo. La sentenza arriva in diretta

Non cessa il periodo complicato per il Milan e Stefano Pioli, che non riesce a dare continuità ai risultati. Un periodo dal quale i rossoneri sembravano esser fuoriusciti, prima con la vittoria contro il Newcastle poi contro il Monza in campionato.

Invece le ali dell’entusiasmo subito sono state spezzate con il pareggio giunto nel match di ieri sera all’Arechi nel 2-2 contro la Salernitana. Un match iniziato nel migliore dei modi con la rete di Fikayo Tomori, alla sua terza rete in campionato con il diavolo. L’inglese forse fin qui il migliore della stagione del club di Cardinale.

Come sempre però in casa Milan, la fortuna è accompagnata dalla sfortuna, e l’ex Chelsea è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Ennesimo infortunio muscolare che si va a sommare tutti gli altri avvenuti in quest’annata per la rosa di Stefano Pioli.

Match sempre più in salita poi con l’altro infortunio, del compagno di reparto del classe ’97, ovvero Simon Kjaer costringendo il tecnico parmense a riutilizzare Theo Hernandez come centrale, affiancato dal giovanissimo Simic.

A rendere ancor più complicate le sorti per i rossoneri, la rimonta firmata dai campani, siglata prima da Federico Fazio, poi da Antonio Candreva. Grandi colpe però le ha l’estremo difensore francese, Mike Maignan che avrebbe potuto fare molto meglio, per uno come lui, sul tiro del numero 87 granata.

A rendere il venerdì sera meno amaro per Pioli, ci ha pensato Luka Jovic, che ha trovato il suo terzo sigillo in questa Serie A, che è valso ad agguantare il pareggio nel finale.

Salernitana-Milan: Leao distrutto in diretta

Chi però è più mancato nell’insidiosa sfida di ieri sera, è stato il calciatore migliore della rosa del Milan, ovvero Rafa Leao.

Probabilmente il portoghese non è ancora al top, e sta patendo una scarsa forma, tutt’altro che ottimale, dopo il suo infortunio. Ciononostante, è un dato di fatto che l’ex MVP del 2021, sembra la controfigura visto qualche mese fa. Così come il suo compagno di fascia, Theo. Entrambi infatti sono finiti nel mirino della critica rossonera. In particolare, il giornalista Enzo Bucchioni, ospita a Radio Sportiva ha criticato le prestazioni dei due calciatori rossoneri.

“Da inizio stagione Leao quante volte è stato decisivo? Me ne posso ricordare 4 o 5, devi essere decisivo tutte le partite”. Ha detto l’opinionista sull’atteggiamento di Leao. “Giocatori come Leao o Theo non sono campioni, sono giocatori con qualità straordinarie che faticano a dimostrarle sul campo”. Ha poi concluso così Bucchioni il suo intervento.