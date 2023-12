Leao scalpita, obiettivo vittoria: il piano di Pioli anti Newcastle

Leao e compagni stanno preparando la delicatissima trasferta di Newcastle, con Pioli che ha già preparato un piano ben preciso.

L’ambiente rossonero crede ancora nella qualificazione. Sì, perché la matematica non ha ancora condannato Pioli e i suoi ragazzi, perciò è doveroso crederci. Per ottenere il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League, il Milan dovrà battere il Newcastle e sperare in una sconfitta del Psg in casa del Borussia Dortmund.

Il tecnico rossonero, in attesa della sua conferenza stampa (ore 19:00), ha fatto trapelare che farà partire da titolare Rafael Leao, a cinque partite di distanza dal suo infortunio. Un rientro importante, anzi cruciale che, però, dovrà essere gestito.

Leao non ha i 90′ nelle gambe: Pioli cerca la partenza sprint

Rafael Leao, come facilmente presumibile, non ha i 90′ nelle gambe. Stefano Pioli ne è perfettamente conscio ma, come riportato da Tuttosport, preferirebbe farlo partire titolare per dare subito un’impronta ben precisa al match.

Inoltre, in attesa della rifinitura odierna, il tecnico rossonero potrebbe recuperare anche Okafor, che ieri si è allenato con il resto del gruppo. Insomma, a mano a mano stanno rientrando molti indisponibili che, inevitabilmente, hanno condizionato e non poco la stagione del Milan.