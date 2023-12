Leao, tifosi in ansia per il portoghese: accadrà in queste ore

Le ultime sul rientro del talento rossonero, i supporters aspettano con ansia il suo rientro in campo.

Il Milan vive un momento di grande difficoltà, ne è testimonianza la recente sconfitta incassata ai danni dell’Atalanta al Gewiss Stadium. La vetta della classifica dista nove lunghezze, numeri decisamente negativi per la formazione di Pioli che, ad inizio stagione, si prometteva di lottare per la conquista del ventesimo titolo nazionale.

L’impresa, adesso, sembra essere davvero complicata anche a causa delle avversarie – Inter e Juventus – che viaggiano a ritmi elevatissimi e si allontanano sempre di più dopo i passi falsi del Diavolo. Il malcontento della piazza di fede milanista è palpabile, i tifosi si stanno rivoltando sui social invocando l’esonero del tecnico.

L’ex Lazio è accusato di scelte di formazione sbagliate, sia degli undici uomini titolari che in corso d’opera. Tuttavia, anche la sfortuna si è messa di traverso a causa dei tanti infortuni che hanno decimato le presenze dello scacchiere rossonero; l’ultima emergenza ha privato la rosa di un gran numero di centrali difensivi, l’unico superstite è stato Tomori. A fare decisamente rumore, però, è stato lo stop di Rafael Leao che nella trasferta di Lecce ha accusato un problema di natura muscolare.

L’assenza dell’esterno lusitano ha messo in grande difficoltà la compagine lombarda che non ha potuto contare sulle sue giocate da fuoriclasse. Attenzione però perché sul suo ritorno ci sono grandi novità in vista.

Milan, notizie importanti sul rientro di Rafa Leao: domani la giornata decisiva

Leao è uno degli interpreti più importanti dell’intero scacchiere messo a disposizione dell’ex allenatore della Lazio: le sue giocate sono spesso risultate decisive, tanti avversari non riescono a prendergli le misure. L’infortunio ha decisamente ridotto la pericolosità offensiva del Milan che si è visto costretto a rinunciare alle sue prestazioni. D’altronde il rientro in campo si avvicina, come svelato da Pioli.

Durante la conferenza stampa post partita, infatti, il tecnico rossonero si è espresso sul suo ritorno in mezzo al campo annunciando che il numero dieci, nella giornata odierna, ha svolto un ottimo allenamento. Inoltre, come da lui stesso annunciato, domani si svolgerà un test speciale in quel di Milanello per capire se potrà tornare tra gli arruolabili nella trasferta di Champions League, contro il Newcastle di Sandro Tonali. I tifosi milanisti attendono disperatamente novità sul proprio beniamino.