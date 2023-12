L’ex consiglia il Milan sul mercato: Juve beffata?

L’ex rossonero dà un consiglio di mercato al Milan: il giocatore della Nazionale è seguito da diverso tempo anche dalla Juventus.

Il Milan ha vinto e convinto in campionato, trovando due successi consecutivi fondamentali per classifica e morale. Il 3-1 contro il Frosinone, infatti, è arrivato una settimana dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina, portando il Milan a +5 su Roma e Napoli appaiate al quarto posto.

La squadra rossonera è riuscita a uscire momentaneamente dalla crisi, nonostante le tantissime assenze che hanno condizionato questo periodo e hanno reso il tutto molto più complicato. Una bella prova di gruppo, unito per uscire da quelle sabbie mobili che stavano inghiottendo squadra e mister Stefano Pioli.

Pian piano stanno anche tornando i vari infortunati, uno su tutti sicuramente Rafa Leao, assente da prima della sosta di metà novembre per la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata in Lecce-Milan dello scorso 11 novembre. Lesione che ormai è guarita, ma difficilmente il portoghese rientrerà alla prossima contro l’Atalanta: l’obiettivo è riaverlo al 100% per il match decisivo contro il Newcastle in Champions League.

Mercato Milan, consiglio dall’ex rossonero

I tanti infortuni che stanno colpendo il Milan in questa prima parte di stagione hanno preoccupato e non poco tifosi e società. La dirigenza rossonera starebbe anche valutando alcuni nomi sul mercato per dare una mano a mister Pioli. Sono vicinissimi gli acquisti di Juan Miranda, terzino sinistro spagnolo del Real Betis preso come alternativa a Theo Hernandez, e Matija Popovic, attaccante classe 2006 che arriverà a gennaio a parametro zero dal Partizan Belgrado.

Intanto, Mauro Tassotti, ex difensore rossonero e uno dei vice-allenatori più vincenti della storia del Milan, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha dato un consiglio a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada per il prossimo mercato: “Un giocatore da consigliare? Dico Sudakov, che ho avuto nella nazionale ucraina. Si parla di lui, per me è molto interessante, anche se potrebbe essere complicato portarlo qui dall’Ucraina”.

Georgiy Sudakov è un trequartista molto talentuoso che milita nello Shakhtar Donetsk. Capocannoniere degli ultimi Europei Under 21, Sudakov ha già estimatori in Italia: il nazionale ucraino ha attirato l’attenzione di Cristiano Giuntoli che vorrebbe portarlo alla Juventus. Le quotazioni sul suo approdo in bianconero però sono calate nelle ultime settimane. Chissà se il Milan non ne approfitti nel prossimo futuro, ascoltando anche il consiglio di una delle sue ex leggende come Mauro Tassotti.