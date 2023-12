L’ex Milan nei guai: debiti fino al collo, adesso rischia grosso

Non piovono guai solamente per il Milan di Pioli, ma qui si parla anche del vecchio diavolo che ha scritto pagine e pagine di storia.

In questo capitolo non si parlerà infatti del blackout difensivo del Milan di Stefano Pioli o di altri infortuni in vista della trasferta di sabato contro l’Atalanta. Si parlerà di ex calciatori, di ex giocatori che hanno scritto pagine di storia indelebile con squadre italiane ma non solo. Il focus, da come si può ben intuire dal titolo, è incentrato ai soldi. In questo sport, ma così anche per moltissimi altri mestieri in tutto il mondo, lo stipendio di un calciatore in una squadra big ha preso il sopravvento. Per esempio, il calcio italiano non avendo grossi tetti salariali ha sempre dato spazio a ingaggi da mani nei capelli.

Sia nel nuovo calcio, che anche nel vecchio, quello dove c’erano le lire per intenderci. Lo stipendio che hanno i giovani d’oggi, seppur siano anche dei super talenti, è da mani nei capelli. Il pensare quanto potenziale abbiano è davvero incredibile. E questo discorso viene poi confermato dal fatto che ancora tutt’oggi escano ripetutamente notizie riguardanti debiti e soldi spesi o investiti poi finiti male per alcuni di questi calciatori di quest’epoca ma anche di qualche decennio fa.

L’ex Roma e Milan nel vortice dei debiti

218 gettoni con la Roma, 166 presenze con la maglia del Milan. Con la nazionale del Brasile giocò 143 gare ufficiali dal suo esordio (anni 90). Stiamo parlando di Cafu. Il brasiliano nato nel 7 giugno del 1970 sta attraversando un periodo fatto di guai economici. L’ex terzino di Milan e Roma è alle prese con una brutta serie di debiti da saldare. A riportare l’accaduto è direttamente il portate Uol dove si racconta di come il brasiliano sia stato costretto a vendere la sua super villa a San Paolo, messa all’asta per circa 4.7 milioni di euro. Una vera e propria svendita visto che il vero prezzo di questo immobile è di circa 7.5 milioni.

L’ex terzino rossonero adesso avrà 45 giorni lavorativi per lasciare la sua abitazione. La super villa del brasiliano ha al suo interno ben sei suite, una piscina, un campo da calcio, una sala cinema, una sala giochi ed una sauna. Lo riporta anche Fanpage.it. I media del suo Paese fanno riferimento a investimenti sbagliati e anche al tentativo di affiancare un uomo d’affari con esborsi molto importanti. Purtroppo per lui quel dannato circolo vizioso si è rivelato fatale: “Sono pronto a pagare tutti i miei debiti – le parole dell’ex calciatore al giornale Folha de São Paulo – Estinguerò i miei debiti anche a costo di dare via le mie proprietà, la mia auto, la casa… tutto“.