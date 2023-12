LIVE – I sorteggi di Euro 2024: il girone dell’Italia

La Nazionale Italiana finalmente conoscerà i suoi avversari di Euro 2024, ecco i sorteggi ad Amburgo.

Una cornice bellissima quella di Amburgo, in Germania, per andare ad estrarre dalle urne le nazionali che andranno a comporre i gironi di Euro 2024. La nostra Nazionale Italiana, posta nella quarta fascia, di certo non poteva trovare avversari comodi, di seguito quelli che saranno i sorteggi della nostra Nazionale.

Euro 2024, i sorteggi per l’Italia

Ad Amburgo ecco i sorteggi per Euro 2024 in Germania con l’Italia qualificata.

Luciano Spalletti e i suoi ragazzi sono riusciti nell’impresa di qualificarsi per volare in Germania. Agli sgoccioli difatti gli azzurri hanno strappato il pass per Euro 2024. Oggi andranno in scena i sorteggi, ad Amburgo, e la squadra del neo CT Spalletti conoscerà le sue avversarie per Germania 2024.

Saranno quattro fasce ed ecco le altre nazionali con possibili avversarie dell’Italia poste nelle prime tre fasce:

PRIMA FASCIA: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

SECONDA FASCIA: Austria, Ungheria, Danimarca, Turchia, Albania, Romania

TERZA FASCIA: Scozia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Olanda, Croazia

QUARTA FASCIA: Serbia, Italia, Svizzera e le altre che si qualificheranno a seguito degli spareggi.