“Maignan in cima alla lista”: Milan, pessime notizie in vista del calciomercato

Il portiere sembra essere il primo obiettivo di un top club europeo. Il Milan è avvisato, le sirene sul calciatore aumentano ora dopo ora.

Il Milan ha poche certezze in questo difficile periodo ed una di queste è Mike Maignan. Il portiere francese è stato uno dei sopravvissuti dopo questa difficile prima metà di stagione. I rossoneri in campionato sono dietro Juventus ed Inter ma non sembrano nelle condizioni per percorrere le orme del duo di testa sempre più lanciato in un serrato testa a testa, mentre in Champions League i rossoneri non sono più padroni del loro destino con l’obbligo di vincere e sperare nella combinazione giusta nel match tra Borussia Dortmund e PSG.

Mike Maignan nonostante qualche problemino fisico è stato l’unico a non gettare mai la spugna, mettendoci la faccia in tutte le occasioni, anche per parare in momenti decisivi (vedi la parata a tempo scaduto contro la Fiorentina di due settimane fa). Il portiere però potrebbe pensare all’addio ma non per suo malcontento. Infatti le notizie che arrivano dall’estero spaventano e non poco la dirigenza rossonera che adesso ha paura di perdere una delle poche certezze in una stagione fatta da tante assenze e per ora pochissimi sorrisi.

Maignan lontano da Milano? Le ultime

Come riportato da calciomercato.com il Milan sta cercando in tutti i modi di trattenere il suo portierone, i rossoneri infatti vogliono continuare a lungo il loro sodalizio con l’estremo difensore francese, ragion per cui si vuole intavolare una discussione in tema rinnovo con l’entourage del calciatore, per chiudere quanto prima questa spigolosa situazione. Per il Milan c’è la pressione dall’estero, esattamente dal Bayern Monaco che vuole continuare con la tradizione dei portieri top e dopo Neur ha messo Maignan nel mirino per dare un ulteriore regalo ad una rosa che straborda di talento e qualità individuale.

Attualmente il calciatore ha un contratto da circa 2.8 milioni di euro e c’è l’obbligo di raddoppiare se non triplicare questa cifra il prima possibile. Il motivo? Sempre come rivela la fonte l’entourage del francese si aspetta dai top club europei un ingaggio a due cifre, un’enormità per il Milan che però vuole avvicinarsi il più possibile a quel desiderio dei procuratori per chiudere il discorso e tenere Maignan a Milano, spegnendo una volta per tutte le sirene tedesche che nelle ultime settimane sono aumentate a dismisura.