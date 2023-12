In casa Milan dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essercene un altro. Forse, ancora più clamoroso: l’indiscrezione lanciata dal giornalista ha lasciato tutti quanti di stucco

Il Milan sta provando a rialzarsi. I rossoneri hanno vissuto finora una stagione altalenante: dopo un grande avvio, con la fiducia a mille anche per l’arrivo di tanti nuovi calciatori durante il mercato estivo, i rossoneri sono improvvisamente calati. È pur vero però che ogni qual volta si sono trovati davvero con le spalle al muro, i ragazzi di Pioli hanno dimostrato di avere i mezzi – morali prima che tecnici – giusti per reagire.

Una scossa l’ha data sicuramente anche il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante svedese, che con la maglia rossonera ha costruito alcuni dei suoi successi più belli, è tornato in società con il ruolo di consulente del presidente Cardinale. Una figura carismatica che è intervenuta per fare da collante fra società, allenatore e squadra nel momento più critico della storia recente del Milan.

Ora i rossoneri pare che pian piano stiano riprendendo la strada giusta, ma è ancora troppo presto per parlare di crisi finita. Servirà infatti dare continuità a questi risultati, cosa che manca ormai da troppo tempo ai rossoneri.

Nel frattempo, un’indiscrezione parla di un ritorno ancora più inatteso in società.

Milan, ritorno incredibile: tutti i possibili scenari

In casa Milan sembra che le sorprese davvero non finiscano mai, sia per quanto riguarda ciò che accade dentro al terreno di gioco e sia per quello che concerne gli aspetti extra calcistici. Nelle ultime ore una nuova indiscrezione ha sorpreso tutti: Andrea Longoni, giornalista di QSVS, ha parlato di un possibile – clamoroso – ritorno: quello di Paolo Maldini, questa volta addirittura nelle vesti di presidente del club.

Il giornalista l’ha annunciato tramite un post condiviso sul profilo di X.

Di seguito riportiamo quanto scritto: “Maldini vuole riprendersi il Milan e diventarne Presidente grazie a un gruppo arabo interessato al Club. Lo scorso weekend lunga riunione a Milano con anche Leonardo. Il brasiliano ha ruolo importante oggi e potrebbe averlo anche un domani come dirigente“.

Uno scenario impensabile fino a qualche ora fa ma nel calcio di oggi, lo sappiamo bene, le cose cambiano in fretta.

Longoni poi ha aggiunto anche che tutto passerà dall’acquisizione della società da parte di questo gruppo arabo. Cardinale, ovviamente, dovrà essere convinto e per farlo ci vorrà un’offerta davvero irrinunciabile. Nel caso in cui l’affare andasse in porto, a Milano tornerebbe anche Massara.