Meno minuti per Krunic, scelta legata al mercato? Pioli fa chiarezza

Da titolarissimo a riserva, Rade Krunic è sempre più a margine nei ragionamenti di Pioli.

Il centrocampista bosniaco sta giocando sempre meno in queste ultime settimane, nonostante i vari stop per infortunio che hanno colpito il club.

Durante la conferenza stampa di oggi, in cui Pioli ha presentato la gara contro l’Atalanta, il tecnico ha fatto il punto anche sulla situazione Krunic.

Il bosniaco è infatti al centro di voci di mercato che lo vedono sempre più vicino al Fenerbahce, club turco con cui avrebbe già trovato l’accordo sull’ingaggio.

Il tecnico ha parlato così in conferenza della situazione:

SU KRUNIC: “Out per il mercato? Questione di condizione, nient’altro. Ha un calo ma è normale. Non è al 100%. Deve giocare chi è in forma e ci sono altri che stanno meglio“