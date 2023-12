Mercato Milan, colpo super per l’attacco: top player della Serie A in saldo

Il Milan guarda con attenzione al mercato, con l’obiettivo di rinforzare il proprio reparto offensivo. Possibile un colpo a gennaio, ma l’intenzione è di fiondarsi su un grande nome in estate.

Cosa farà il Milan nella prossima sessione di calciomercato? Prima di tutto, la dirigenza rossonera ha il dovere di ovviare all’emergenza infortuni che si è palesata a Milanello, condizionando e nemmeno poco l’operato di Stefano Pioli. In particolare, è finita nel mirino la preparazione adottata dallo staff tecnico, visto i numerosi infortuni che hanno falcidiato il Diavolo. Ma se ci sarà un’occasione, è chiaro che il Milan un colpo in attacco lo valuta, ma non andrà oltre l’occasione.

Ma il ragionamento intrapreso dalla squadra mercato rossonera riguarda più una progettualità sul medio-lungo termine: Olivier Giroud rappresenta un’assoluta certezza per il presente del Milan, ma qualche riflessione a questo punto viene fatta anche per il futuro. La carta d’identità dell’esperto bomber francese parla chiaro, motivo per cui è ormai quasi d’obbligo guardare all’estate con le idee chiare. Per questo, Furlani e Moncada osservano sotto traccia quelle che possono divenire delle potenziali occasioni di mercato: una di esse, potrebbe essere rappresentata da un top player del campionato di Serie A, eventualmente disponibile a prezzo di saldo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Milan, tentazione Lukaku? Dipende dalla Roma

Tanti i nomi monitorati dal Milan in vista delle prossime sessioni di mercato: a gennaio, i rossoneri risolveranno prima l’emergenza di organico, con un occhio particolare al reparto difensivo, ma per giugno il discorso si allarga soprattutto all’attacco.

La tentazione numero uno porta il nome di Joshua Zirkzee: l’attaccante del Bologna è una delle più autentiche rivelazioni del campionato in corso, con prestazioni e numeri che lo candidano come uno dei calciatori più desiderati sul mercato, dal Milan e non solo. Ma, all’orizzonte, c’è comunque una potenziale occasione che potrebbe ingolosire e, nemmeno poco, la dirigenza rossonera.

Il profilo è quello di Romelu Lukaku: oggi in prestito alla Roma, non è ancora chiaro se la società giallorossa procederà alla conferma dell’attaccante di proprietà del Chelsea. Lo stesso General Manager dei capitolini, Tiago Pinto, non si è sbilanciato di recente circa l’eventuale conferma del belga anche per il prossimo anno, ma è chiaro che se non si procederà con un nuovo accordo, Lukaku potrebbe divenire una vera e propria opportunità di mercato a prezzo contenuto, considerando la non volontà dei Blues di puntare su di lui.