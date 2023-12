Milan, accordo trovato: firmerà fino al 2028

Il Milan si appresta a chiudere per l’acquisto di un calciatore importante. L’ennesimo colpo della coppia Moncada-Furlani.

La vittoria contro il Frosinone ha rivitalizzato un pochino l’ambiente Milan, che grazie ai tre punti conquistati a San Siro può di nuovo tornare a sperare nell’aggancio alle prime della classe. Nonostante una prima parte di stagione non proprio positiva, i rossoneri sono ancora vicini a Juve e Inter.

Nel frattempo la dirigenza, oltre a pensare alla gestione di quelli che sono i problemi in campo, pensa anche a migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. L’ultimo colpo riguarda l’acquisto di un giovane attaccante, classe 2006.

Mercato Milan, Popovic ad un passo

Matija Popovic sembra davvero vicino a vestire la maglia del Milan. Il talento serbo, classe 2006, dovrebbe trasferirsi nel club rossonero appena compiuti 18 anni, dunque intorno al 10 gennaio.

Gianluca Di Marzio ha praticamente dato per certa la chiusura della trattativa. L’attaccante del Partizan Belgrado si trasferirà al Milan a parametro zero già nella finestra invernale di mercato. Battuta la concorrenza di altri top club fra cui Real Madrid, Juve e Barcellona. Per Popovic pronto un contratto fino al 30 giugno 2028.