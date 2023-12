Milan, ancora un infortunio: esce per un problema muscolare

Ancora guai per il Milan. Mister Stefano Pioli è in apprensione per le condizioni di Noah Okafor.

Arriva un’altra tremenda mazzata per il Milan di mister Stefano Pioli, nonché l’ennesimo infortunio di questa stagione. Nel corso del match casalingo contro il Monza, la squadra rossonera ha visto Noah Okafor alzare bandiera bianca per un nuovo infortunio. L’attaccante rossonero, subentrato a Leao al 67esimo, è stato costretto a chiamare il cambio al minuto 82, poco dopo aver messo a segno la rete del 3-0.

Si ferma Okafor: Milan in apprensione

Il Milan continua a fare i conti con la folta lista degli infortunati. L’ultimo che si appresta ad aggiungersi al lungo elenco sembra essere anche Noah Okafor, fuori per un fastidioso problema muscolare alla coscia sinistra.

Le condizioni dell’attaccante rossonero adesso saranno attentamente valutate dallo staff medico rossonero, con eventuali esami strumentali da effettuare per capire in maniera chiara l’entità dell’infortunio.

In una giornata che sembrava essere destinata ad essere tranquilla e felice per i rossoneri, la notizia dell’infortunio Noah Okafor ha creato sconforto e apprensione, sopratutto in mister Stefano Pioli. L’infermeria del Milan continua ad essere folta.