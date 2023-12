Milan, arriva il piccolo tesoretto: due nomi nel mirino

Il Milan continua a mostrarsi vigile e pronto in ottica mercato. La società rossonera aspetta con ansia il mese di gennaio.

La società rossonera continua a mostrarsi molto attenta in ottica mercato. La dirigenza del Milan attende con trepidazione il mese di gennaio per cercare di colmare le diverse lacune in rosa, sopratutto per quanto riguarda la difesa e l’attacco. Il club lombardo è al lavoro per puntellare al meglio il proprio organico in vista della seconda parte di stagione. Sono diverse le piste che la società di Serie A starebbe seguendo con particolare cura.

Uno dei temi principali in casa Milan è l’attaccante. Il club rossonero è da tempo alla ricerca di un profilo che soddisfi a pieno la filosofia di gioco di mister Stefano Pioli, ma sopratutto che garantisca un certo numero di gol. Da un bel po’ ormai, il Milan è a caccia del degno successore di Oliver Giroud. Nonostante i suoi 37 anni, l’attaccante francese continua a fare la differenza in campo, mostrandosi un elemento essenziale per il Milan. Tuttavia, la società rossonera ha la necessità di iniziare a guardare il futuro, andando alla ricerca dell’erede ideale del centravanti ex Arsenal e Chelsea. In questo senso, la dirigenza milanese si starebbe muovendo in modo significativo. I nomi in cima alla lista sarebbero due.

Due nomi nel mirino del Milan

Il mercato di gennaio si profila come un periodo cruciale per il Milan, e al centro delle trattative sembra esserci il centrocampista bosniaco Rade Krunic. La possibile cessione del calciatore ex Empoli potrebbe generare fondi importanti per il club rossonero, che mira a rinforzare l’attacco in vista della seconda parte di stagione. Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe un club turco sulle tracce di Krunic.

Il Fenerbahçe, da tempo interessato a Rade Krunic, è pronto a riaccendere le trattative, con l’intenzione di portarlo in Turchia. Nonostante un precedente accordo mancato, il club di Istanbul sta lavorando su un’offerta che potrebbe superare i 5 milioni di euro, avvicinandosi così alle richieste del Milan, fissate intorno ai 10 milioni.

L’addio di Rade Krunic non solo potrebbe soddisfare le richieste finanziarie del Milan, ma farebbe anche spazio per l’arrivo di nuovi giocatori. In particolare, i rossoneri sono alla ricerca di un attaccante, con nomi come Jonathan David del Lille e Serhou Guirassy dello Stoccarda in cima alla lista dei desideri. Tuttavia, il costo elevato di David, valutato intorno ai 40 milioni di euro, potrebbe rappresentare uno scoglio arduo da superare per il Milan. Al contrario, Guirassy potrebbe essere un’opzione più accessibile, considerando la clausola di 17 milioni presente nel suo contratto.

Parallelamente alla cessione di Krunic, il Milan starebbe valutano anche altre soluzioni per innalzare il tasso tecnico del proprio centrocampo. Assan Quédraogo, giovanissimo talento dello Schalke 04, è nell’orbita del club rossonero, ma un’eventuale operazione potrebbe slittare al termine della stagione.

L’evolversi di questa situazione riflette anche il cambiamento di ruolo di Krunic all’interno del Milan. Da figura inizialmente considerata imprescindibile, ha subito un declino nelle gerarchie di mister Stefano Pioli, passando da titolare a opzione marginale.

Il dialogo con il Milan per il rinnovo di Krunic sembra essere stato messo da parte, segno di un’inevitabile separazione. L’infortunio muscolare e le prestazioni altalenanti hanno contribuito a una situazione che sembra destinata a concludersi con la partenza del centrocampista bosniaco.

Il probabile addio di Krunic potrebbe aprire nuove opportunità di mercato per il Milan, che cerca rinforzi mirati per rilanciare le proprie ambizioni nella seconda parte di stagione. Il mercato invernale sarà un banco di prova cruciale per il club rossonero.