Milan beffato sul più bello: “Si è inserito il top club”

Crollano praticamente sin da subito le speranze dei tifosi rossoneri. L’obiettivo Milan potrebbe infatti sfumare causa inserimento del top club.

Manca sempre meno alla sfida tra Milan e Monza, prevista in quel di San Siro alle ore 12.30 di domenica 17 dicembre. Un incontro che si prospetta particolare, questo, già dalla vigilia, a causa di quanto Stefano Pioli sarà costretto a schierare sul campo. La squalifica di Calabria ha infatti costretto il mister dei rossoneri a doversi affidare ad un Kjaer tutt’altro che in forma, data la necessità di schierare nuovamente Florenzi sulla destra e, di conseguenza. Theo Hernandez a sinistra.

L’emergenza in difesa continua quindi a tenere in scacco il Milan, che potrebbe inoltre essere stata beffata sul più bello proprio in merito ad un obiettivo in retroguardia. Le ultime news fanno male ai tifosi.

Lenglet-MIlan, si inserisce il Bayern Monaco

I tifosi del Milan erano tornati a sognare in ambito difensivo grazie alle news di qualche giorno fa, inerenti ad un possibile colpo estivo da parte dei rossoneri. Il diavolo è infatti finito d’improvviso sulle tracce di un profilo di spicco come Lenglet, centrale ex Barcellona ed attualmente in forza all’Aston Villa. L’emergenza difensiva Milan ha difatti costretto Furlani e Moncada ad adoperarsi nel ruolo, in cerca di rattoppi per l’inverno ma anche di grandi colpi per l’estate. Ecco dunque una scia rossonera travolgere il profilo del centrale francese, messosi abilmente in mostra in Premier League con la maglia del Tottenham prima di giungere alla corte di Emery. Purtroppo per il Milan, però, tale scenario potrebbe incredibilmente sfumare prima del previsto.

Secondo Mundo Deportivo infatti, a sondare Lenglet vi sarebbe addirittura il Bayern Monaco. Il club baverese ha infatti subito in stagione qualche piccola interferenza in difesa, con Upamecano e Kim spesso imprecisi. I tedeschi hanno dunque avviato un proprio personale percorso verso un nuovo centrale, risultato quindi essere Lenglet dopo qualche sondaggio condotto dalla società. Tale notizia, ovviamente, non fa di certo bene ad un Milan colto di sorpresa. Le casse bavaresi ed il prestigio recente del club potrebbero infatti contribuire e non poco sulla scelta del francese, messo difatti d’innanzi ad un grosso bivio da superare. Seguiranno quindi aggiornamenti nei prossimi giorni, ma per i rossoneri potrebbe già esserci molto lavoro da fare.

In caso di full-power del Bayern su Lenglet infatti, difficilmente il Milan l’avrebbe vinta a duello, con Furlani e Moncada che dovrebbero quindi condurre delle nuove analisi su un profilo difensivo, esperto e costante, da portare all’ombra del Duomo.