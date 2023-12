Nonostante le difficoltà incontrate quest’anno, il Milan è riuscita ad imporsi al primo posto di una classifica assolutamente inaspettata. E così gioisce tutta la società.

L’anno estremamente complicato del Milan, fatto di delusioni sul campo e di molte difficoltà dietro le quinte, sta per concludersi. Non è un mistero che per i vertici rossoneri il rendimento sia stato al di sotto delle aspettative, considerato soprattutto il mercato estivo affrontato da assoluta protagonista.

Dunque, l’augurio più grande è che, con l’arrivo del 2024, possano arrivare di nuovo tanti successi e tante soddisfazioni sul rettangolo di gioco. Ma, nel frattempo, c’è qualche dato extra calcistico a cui vale la pena dare un’occhiata. E lì, i Rossoneri, non possono che dirsi inarrivabili.

Una, inaspettata ed estremamente piacevole notizia è giunta proprio oggi. Ad esserne felici, infatti, non possono che esserne tutti i tifosi, ma soprattutto la società rossonera ed il suo Gerry Cardinale, che può gioire della sua strategia vincente in ambito social.

Milan: la strategia vincente che ha spiazzato le concorrenti

Sicuramente la rosa del Milan non ha dato i risultati sperati in campo. Al terzo posto nello scorso campionato guadagnato in extremis, l’eliminazione in semifinale di Champions League contro l’Inter e l’eliminazione anche dalla Coppa Italia si è aggiunta, nelle scorse settimane, il mancato passaggio ai gironi e l’approdo in Europa League. Impossibile dimenticare soprattutto il monte infortuni a dir poco preoccupante e che sta rendendo la vita piuttosto complicata a Pioli e ai suoi ragazzi tutti.

Nonostante ciò, il Milan può dirsi vincitrice in campo social. Perché nel 2023, sino ad ora, i canali rossoneri hanno subito un incremento del 16% rispetto all’anno passato.

A dare prova di questo grandissimo risultato ci sono, sicuramente, la nascita dell’account Instagram delle Women e la creazione del canale @acmilan su Threads. Ma non solo: i Rossoneri hanno anche raggiunto il primo posto tra i club di Serie A per engagement generato su Instagram (più di 300 mila interazioni) e hanno generato circa 2,5 miliardi di video views su tutte le piattaforme.

Ma il dato più interessante arriva direttamente dagli USA, dove, rispetto al 2022, sui social sono triplicate le video views provenienti dagli utenti americani, il sito ha registrato un +298% di utenti e, infine, sull’app AC Milan sono raddoppiati i nuovi download.