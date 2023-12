Milan, che guaio: il titolare verso l’addio? Lo vuole il Bayern Monaco

La notizia di calciomercato fa spaventare i tifosi del Milan. un big può andare via?

Il Milan sta vivendo uno dei suoi periodi più bui. Sconfitte, troppi infortuni e prestazioni non all’altezza fanno vacillare la gestione Pioli. Ora, per i tifosi del Milan, si inserisce anche il Calciomemercato pronto a dare possibili pensieri ai rossoneri dato che c’è un big della rosa pronto a fare le valigie, forse.

Ma al centro delle polemiche c’è anche il caso infortuni in Casa Milan. Quasi ogni componente della rosa ha subito almeno un infortunio muscolare e questo, in un club come il Milan, non è accettabile. Ma al centro delle accuse anche le prestazioni sotto tono di alcuni pilastri fondamentali della squadra, su tutti Rafael Leao e Theo Hernandez. Il forte terzino francese potrebbe presto fare le valigie e raggiungere quello che difatti è stato l’ex club di suo fratello Lucas.

Milan, occhi su Theo

Anche Theo Hernandez, assieme a tutta la rosa, non sta vivendo il suo miglior periodo agonistico. Le ultime prestazioni parlano chiaro per lui e assieme a Leao sono i due assenti ingiustificati. Forse anche il ruolo diverso – obbligato – delle ultime gare hanno portato problemi al terzino, ma il problema persiste.

Ora però il club di Gerry Cardinale deve stare attento perchè anche se non al massimo, ora, il vice capitano rossonero è pur sempre uno dei giocatori più forti disponibili in rosa e quindi attenzione al calciomercato perchè Theo ha gli occhi di una big d’Europa addosso.

Si tratta infatti del Bayern Monaco. Il club tedesco potrebbe infatti ricadere su Theo Hernandez qualora il Real Madrid di Ancelotti dovesse decidere di puntare su Alphonso Davies per la propria difesa; appunto come riportato da Fichajes. Dunque c’è dietro un intreccio di mercato e se, in un caso ipotetico, il Real punterebbe sul canadese Theo potrebbe finire nel mirino del club tedesco come prima scelta. Theo Hernandez è infatti ormai un top nel ruolo al mondo ed ovviamente le richieste, da top club europei, non tardano ad arrivare al Milan.

Ovviamente per il Milan Theo è considerato incedibile e blindato e a meno che non vi siano cifre monstre sul piatto, come ad esempio avvenuto con il trasferimento del sacrificato Tonali, il terzino sinistro rossonero non lascerà Milano nelle prossime sessioni di Calciomercato. Dunque per ora solo supposizioni che solo il futuro saprà dirci se fondate o meno per il difensore e il Milan.