Milan, che sorpresa per Pioli: è accaduto prima del Frosinone

Non parte male la serata che vede in programma il match tra Milan e Frosinone: per Pioli arriva una bella notizia.

Dopo la vittoria di venerdì sera della Juventus sul Monza, nel match in programma sabato sera si affrontano Milan e Frosinone, con fischio d’inizio alle ore 20:45, a San Siro. A dirigere il match sarà l‘arbitro Marchetti, coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Fontemurato. Dopo la sconfitta in Champions contro il Borussia Dortmund, il Milan è chiamato a svoltare pagina, per trovare almeno quella continuità in Campionato che manca dopo le prime 7/8 giornate.

Con una vittoria, i rossoneri si porterebbero a -3 dall’Inter e -4 dalla Juventus, mettendo di fatto pressione ai cugini nerazzurri, che sono attesi dalla delicata trasferta di Napoli; da non sottovalutare la sfida contro i Ciociari, che in questo avvio di stagione sono stati una delle squadra rivelazione del Campionato. La squadra di Di Francesco, infatti, si trova in decima posizione, a -2 punti dalla zona Europa.

Per la partita contro il Frosinone, la squadra di Stefano Pioli è in piena emergenza a causa dei numerosi infortuni che stanno colpendo i rossoneri: soprattutto in difesa, Pioli si dovrà inventare qualcosa di innovativo, per superare le numerose assenze, dopo l’ultimo infortunio di Thiwa. Per il Milan, però, non ci sono solo cattive notizie, perché per la sfida contro i Ciociari i rossoneri sono pronti per riabbracciare un componente della rosa: nella lista dei convocati di Pioli, infatti, è apparso il nome di Ismaël Bennacer, centrocampista algerino.

Milan-Frosinone, buone notizie per i rossoneri e Pioli

Bennacer era fuori dalla stagione scorsa per un grave infortunio subito in occasione del match di andata di semifinale di Champions tra Inter e Milan: per il centrocampista un grave infortunio al ginocchio, che lo ha tenuto lontano per l’ultima parte di stagione scorsa e la prima parte del 2023-2024. Il Milan, tramite il profilo Twitter, ha ufficializzato la presenza dell’algerino:

Dopo i tanti infortuni, dunque, arriva una buona notizia per l’allenatore rossonero, che per queste ultime partite del 2023 potrà contare anche su Bennacer; nonostante ciò, il Milan potrebbe per presto privarsi del suo centrocampista rossonero: il 13 gennaio in Costa d’Avorio inizierà la Coppa d’Africa e Bennacer potrebbe essere convocato dal ct della sua Nazionale, che sicuramente lo vorrà vedere all’opera prima di prendere la decisione finale.

Pioli ritrova così un giocatore importante per la sua rosa, in vista dell’ultimo rush finale di questo 2023, con i rossoneri che sono ancora in corsa per un posto agli ottavi di Champions.