Milan, colpo in chiusura: bruciata anche la Juventus di Giuntoli

Il Milan ha chiaro l’obiettivo per il prossimo calciomercato. Sul giocatore c’è anche la Juve ma al momento i rossoneri sono favoriti.

Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato contro la Fiorentina, Il Milan è stato al centro di un’altra doccia fredda, questa volta però in Champions League contro il Borussia Dortmund. Purtroppo la sconfitta di martedì inclina il percorso dei rossoneri in Europei che come unico salvagente hanno l’ultima gara contro il Newcastle, lì l’unica opzione sarà vincere se si vuole continuare a lottare per la coppa dalle grandi orecchie. Come detto e ribadito da Pioli più di una volta sicuramente ad influire sono anche i tanti infortunati che non possono dare il loro aiuto alla squadra.

Il problema infortuni infatti a Milanello sembra essere stato preso sul serio, anche perchè i rossoneri fino ad ora sono quelli che ne hanno registrato di più , cosa che si vorrebbe assolutamente evitare visti gli obiettivi prefissi. Il Milan è comunque impegnato ogni tre giorni e sicuramente Pioli non può pensare di avere a disposizione un numero così limitato di giocatori da scegliere, anche perchè far giocare sempre gli stessi senza mai fare un po’ di turn over è impossibile se si vuole giocare sempre ad alti livelli.

Il Milan supera la Juve su Ouedraogo: le ultime

La dirigenza rossonera proprio per questo ha già messo gli occhi su alcuni profili e per il momento sembra essere sempre più sicura di volere Assan Ouedraogo, 17enne centrocampista tedesco.

Il ragazzo si sta facendo notare allo Schalke 04, nella Serie B tedesca. Ma ovviamente proprio perchè il suo talento è visibile a tutti la lotta su di lui è molto ampia. Al momenti ci sono due big di Bundesliga: Bayern Monaco e Lipsia, ma ci sono anche top club italiani tra cui: Juventus, Inter e Napoli. Tra tutte però chi sembra far sul serio insieme al Milan, sembrano essere i bianconeri. Il giocatore ha un contratto che terminerà nel 2027, ma nell’attuale accordo esiste una clausola di 12 milioni esercitabile dal prossimo 9 maggio, giorno in cui il giocatore diverrà maggiorenne. Se invece i club vorranno tentare il colpo già a gennaio allora serviranno più di 20 milioni.

Tra Milan e Juventus però c’è pare essere più avanti infatti com’è stato riportato dal giornalista Gianluigi Longari, il Milan sarebbe il club più avanti sulla trattiva per Ouedraogo. Al club rossonero serve così tanto qualcuno che occupi un posto in difesa tanto da essere intenzionato addirittura a pagare la clausola da 12 milioni di euro già a gennaio. A quanto pare l’affare non dispiacerebbe allo Schalke che non rifiuterebbe.