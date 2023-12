Milan, con l’Atalanta non succede dal 2012: Pioli ci prova

Atalanta-Milan oggi alle 18, si è già in clima partita: i 3 punti potrebbero risultare fondamentali per la corsa scudetto.

Atalanta-Milan è uno dei big match di questa giornata insieme al già giocato Juventus-Napoli e Roma-Fiorentina, in programma domani sera allo stadio Olimpico. La squadra di Stefano Pioli è chiamata a vincere contro una big come la Dea che è in gravi difficoltà dopo le due ultime sconfitte contro Napoli e Torino.

La sfida tra le due compagini è sicuramente particolare per il tecnico emiliano che ripartì proprio dal 5-0 rifilato ai danni dei rossoneri nel dicembre 2019 per costruire una squadra solida e capace di lottare ai vertici di questa Serie A.

Atalanta-Milan, il record che Pioli vuole eguagliare

La sfida al Gewiss Stadium sarà fondamentale per il futuro di entrambe le compagini. Un dato, però, favorisce il Milan che potrebbe eguagliare un record già raggiunto tra il 2008 ed il 2012. In questo quinquennio infatti i rossoneri sono riusciti a non perdere per 6 gare consecutive contro i bergamaschi.

Stefano Pioli ha il compito di proseguire questa striscia positiva contro la squadra di Giampiero Gasperini: nelle ultime 5 partite contro l’Atalanta i rossoneri ne sono usciti indenni e alle 18 l’obiettivo è obbligatoriamente di vincere.