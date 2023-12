Milan, difensore cercasi: lo manda Xavi

Data l’emergenza infortuni in difesa a cui si aggiungono quelli più recenti di Pobega e Okafor, il Milan punta gli occhi su un difensore centrale ex Barcellona ed in passato vicino alla Serie A.

La maledizione degli infortuni in casa Milan non sembra fermarsi: dopo gli stop di Kalulu, Thiaw e Pellegrino con Kjær che ad oggi non ha i 90 minuti nelle gambe ma soprattutto non rappresenta una sicurezza dal punto di vista fisico, la dirigenza rossonera sta cominciando a guardarsi attorno in vista del mercato di gennaio.

Con il solo Tomori a disposizione fra i titolari, l’esordiente Simic e il rientrante Kjær non danno le giuste garanzie a Pioli per la restante parte di stagione in vista delle tante partite da giocare e della lotta in tre competizioni diverse ( Serie A, Europa League e Coppa Italia).

Ennesima riprova di questa emergenza si è vista domenica nel match contro il Monza poi vinto 3-0 dai rossoneri. L’allenatore emiliano schiera a fianco dello stacanovista Tomori, l’appena rientrato Kjær facendo rientrare Tommaso Pobega, a favore di una difesa a tre, con Theo Hernandez a spingere sulla fascia sinistra e Florenzi più centrale in mezzo al campo ad impostare il gioco.

Una strategia quella di Pioli che porta dopo soli due minuti al vantaggio rossonero con la stupenda penetrazione palla al piede di Tijani Reijnders, che dopo due dribbling sorprende Di Gregorio con un tiro secco in mezzo alla gambe. La partita sembra in discesa e il Milan pare avere il pieno controllo del gioco fino a quando al 24′ l’ennesimo infortunio muscolare si abbatte, questa volta su Pobega. A questo punto il 18enne Simic anticipa il suo esordio in Serie A, che a detta di Pioli sarebbe avvenuto comunque ma nel secondo tempo, segnando addirittura il gol del 2-0 su assist di Leao al 44′.

Contatti con il Barcellona per Lenglet

Proprio per queste motivazione Furlani, Moncada e tutta la dirigenza rossonera si stanno mobilitando per l’acquisto di un rinforzo difensivo da mettere a disposizione della squadra già da gennaio. Fra gli altri, un nome caldo degli ultimi giorni sarebbe proprio quello di Clément Lenglet.

Il difensore francese acquistato nel luglio 2018 dal Barcellona per 36 milioni di euro, non rientra più nei piani blaugrana già dall’estate 2022 quando era stato ceduto in prestito al Tottenham. Con gli Spurs, la scorsa stagione ha collezionato 35 presenze condite da 1 gol e due assist. Fatto rientro a Barcellona dopo la scadenza naturale del prestito, oggi milita sempre in Premier League ma con la maglia dell’Aston Villa, che fin qui l’ha utilizzato solo in Conference League ma mai in campionato.

I nodi da sciogliere sono due: il primo sicuramente sarebbe quello relativo al suo attuale club, cercando di capire se siano disposti ad interrompere il prestito, mentre il secondo – sicuramente più complicato, viste anche le condizioni economiche attuali del club spagnolo – rappresenterebbe la richiesta formale al Barcellona di accollarsi parte dell’ingaggio del giocatore, che ad oggi rappresenta un vero ostacolo per tutti.