Milan, doppia tegola per Pioli: saltano l’Atalanta

Verso Atalanta-Milan, doppia tegola per Pioli: in due non saranno a disposizione domani.

Domani pomeriggio l’Atalanta ospiterà il Milan in una gara molto delicata per entrambe. I rossoneri arrivano al match con due vittorie nelle ultime due partite in campionato. Gli orobici, invece, sono in piena crisi. Gli uomini di Gasperini hanno perso le ultime due in Serie A contro Napoli e Torino e non vincono in campionato dalla sfida del 30 ottobre contro l’Empoli.

Il club meneghino deve continuare la scia di risultati vincenti, ma domani Pioli dovrà fare i conti con due assenze molto pesanti: quella di Leao e quella di Kjaer.

Atalanta-Milan, Leao e Kjaer saltano la gara: il motivo

Continua il periodo di emergenza per il Milan. Pioli domani pomeriggio contro l’Atalanta dovrà fare ancora a meno di Leao. Il portoghese si è fermato nella gara contro il Lecce prima dell’ultima sosta per le nazionali e ancora non ha smaltito pienamente la lesione. Secondo quanto riportato da Sportitalia, dopo l’allenamento odierno si è deciso di rinunciare per precauzione all’ex Lille.

Stesso discorso vale per Kjaer. Il difensore danese è fermo dalla sfida del 25 ottobre contro il PSG e non è ancora riuscito a smaltire i propri problemi fisici. A spingere verso questa decisione, inoltre, sono le condizioni atmosferiche previste domani a Bergamo. Al Gewiss Stadium, infatti, ci dovrebbero essere temperature molto basse e questo è un fattore che moltiplica il rischio di ricadute muscolari.

Continua quindi l’emergenza per Pioli soprattutto in difesa. Il tecnico parmigiano nell’ultima gara vinta per 3-1 contro il Frosinone oltre al danese, ha dovuto rinunciare anche a Kalulu e Thiaw e ha quindi optato di schierare Theo Hernandez non da terzino sinistro ma da difensore centrale. Molto probabilmente questa potrebbe essere anche la soluzione contro l’Atalanta. Nonostante lo scetticismo iniziale, il francese è stato autore di un’ottima prova e dovrà quindi tentare di ripetersi anche domani contro un’avversaria difficile da affrontare.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, il tecnico rossonero potrà contare nuovamente su Olivier Giroud. Il centravanti francese ha scontato le due giornate di squalifica rimediate a causa dell’espulsione nel match contro il Lecce ed è pronto a tornare al centro dell’attacco meneghino. Ai suoi lati molto probabilmente verranno schierati Pulisic e Chukwueze. Se l’esterno statunitense è stato autore di una brillante prova nell’ultima gara, non si può dire altrettante del nigeriano che dovrà farsi scivolare addosso le critiche ricevute finora.