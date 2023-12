Milan e non solo su Guirassy: spunta una pretendente anche dalla Serie A

L’Interesse del Milan per Guirassy è orami noto, ma un altro club di Serie A potrebbe complicare i piani rossoneri.

Guirassy è il nome rivelazione di questo inizio di stagione. L’attaccante guineano dello Stoccarda ha già segnato 15 gol in Bundesliga, attirando su di sè l’interesse di diversi club in Europa.

Tra questi anche il Milan, in grande difficoltà dal punto di vista realizzativo. Jovic non sta rendendo come si poteva aspettare e con un Giroud che si avvicina ai 38 anni serve rinforzare il reparto.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Furlani ha chiesto informazioni, cercando di capire le fattibilità di un’operazione già a gennaio.

La volontà del calciatore però è chiara: difficilmente lascerà Stoccarda a metà stagione. Tutti i discorsi dunque si sposteranno a giugno.

Futuro Guirassy, non c’è solo il Milan: spunta la Roma

Oltre al Milan però c’è anche un’altra pretendente in Serie A. Secondo Tuttosport, anche la Roma starebbe seguendo con attenzione il suo profilo.

Lukaku infatti, al termine della stagione, farà rientro al Chelsea e il club giallorosso dovrà decidere come muoversi per regalare a Mourinho un attaccante.

Ecco dunque che potrebbe essere proprio Guirassy l’occasione giusta.