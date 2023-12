Milan, ecco il sostituto di Krunic: colpo solo in estate, c’è il nome

Stefano Pioli potrebbe perdere un suo pupillo nella zona nevralgica del campo. Il diavolo è pronto a salutare Rade Krunic.

Se si parla di calciomercato, è inutile dire che la dirigenza rossonera si stia muovendo per due ruoli. Ormai si sa che da Milanello giungono voci di una reale necessità, ovvero il ruolo di difensore centrale visti i numerosi forfait in quel ruolo. Kalulu, Thiaw e Pellegrino sono out per molto tempo, Kjaer è a pochi passi dal rientro ma il rischio ricaduta è dietro l’angolo visti gli infortuni avuti nelle ultime stagioni per il danese.

Stefano Pioli potrebbe avere qualche nome nuovo sulla lista, partendo dalla difesa arrivando fino al centravanti. Ruolo tanto discusso nell’ultima estate. Si cerca quasi una doppia punta, uno come vice Giroud e l’altro quasi a fare l’erede di Giroud visto che tra una o due stagioni il francese potrebbe dire stop. Anche il centrocampo però rientra nelle esigenze, tutto parte da un pupillo di Stefano Pioli.

Krunic ora è vicino all’addio, il futuro è Ouedraogo

Il Fenerbahce non era mai stato così vicino al centrocampista bosniaco come nella scorsa estate. Ma per scelta e volontà di Stefano Pioli, la dirigenza del Milan ha scelto di tenerlo a Milano per dargli le chiavi di un centrocampo rivoluzionato quasi in toto. In questo momento però Krunic, tra infortuni e prestazioni meno brillanti, potrebbe esser messo alla porta in caso di offerte concrete. Pioli ha sempre parlato bene del bosniaco, tanto da frapporsi qualche mese fa con il club per una possibile cessione del centrocampista in Turchia.

A riportarlo è il sito di calciomercato.com, lo stesso club turco del Fenerbahce potrebbe presentarsi a Milano con una valida offerta e portarsi via il bosniaco una volta per tutte. Il futuro di questo Milan? Sicuramente molto è già stato fatto sul mercato, vedi Reijnders e Musah. La politica del Milan ormai la si conosce, si studiano talenti giovani sparsi per il mondo, e il blasone di questo club potrebbe convincerli in una svolta nella loro carriera.

Questo può essere il caso di Assane Ouédraogo, classe 2005 dello Schalke 04. Per il giovane tedesco sono 11 le presenze in Bundesliga quest’anno per un totale di 591 minuti giocati conditi da una rete e un assist. Ovviamente è difficile fare un’operazione di questo tipo nel mese di gennaio, si va verso l’estate infatti. Moncada e D’Ottavio lo seguono da ben due stagioni. Via Krunic quindi, può essere il gioiello tedesco il futuro rossonero nello stesso ruolo. In questo caso Pioli non sembrerebbe intenzionato a mettersi tra Krunic e club. La scelta per la prossima estate sembra ormai cosa fatta a meno di ulteriori stravolgimenti vari nella finestra di mercato invernale.