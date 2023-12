Milan scende in Europa League: fallimento o occasione?

Il Milan, nonostante la vittoria, non è riuscita a centrare la qualificazione. Ora, dunque, inizia l’avventura in Europa League.

Missione fallita: il Milan è uscito dalla Champions League. La vittoria contro il Newcastle per 1-2, infatti, non è bastata per superare il turno. In contemporanea, infatti, si stava giocando Borussia Dortmund-Psg, che si è conclusa in pareggio.

Questo risultato ha consegnato ai tedeschi il primo posto nel girone, mentre ai francesi la seconda piazza. Pioli e compagni ora hanno una nuova sfida da intraprendere, poiché il terzo posto ha garantito l’accesso ai sedicesimi di Europa League. La partecipazione a questa nuova competizione è da prendere come un’opportunità o come un fallimento?

Il Milan non può essere soddisfatto: ora servirà un grande percorso

Con l’uscita prematura dalla Champions League il Milan ha già fallito due obiettivi stagionali. Infatti, molti tifosi si dimenticano anche che i rossoneri, causa mancata qualificazione, non parteciperanno al prossimo Mondiale per Club, in programma a giugno 2025.

Oltre al danno prettamente sportivo, questo terzo posto ha creato enormi perdite a livello di bilancio. Ora, però, il Milan deve cercare a tutti i costi, come affermato dallo stesso Pioli, di vincere l’Europa League. Questo trofeo manca ancora nella bacheca del club e, mai come quest’anno, dev’essere la giusta occasione per vincerlo.