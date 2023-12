Milan-Frosinone: dove guardare il match in streaming e in TV

Nell’anticipo serale della quattordicesima giornata di Serie A scendono in campo Milan e Frosinone. Ecco dove vedere la partita di San Siro in streaming e in TV.

Il Milan torna in campo alle 20:45 davanti al proprio pubblico per la terza gara consecutiva dopo Fiorentina e Borussia Dortmund. La disfatta di martedì contro i tedeschi obbliga Pioli e i rossoneri ad un unico risultato: vincere. Di fronte si ritroverà il Frosinone di Eusebio Di Francesco, la grande sorpresa di questo campionato.

Al Milan servono i 3 punti per proseguire la corsa su Inter e Juventus dopo aver vinto di misura contro la Fiorentina grazie ad un calcio di rigore. La squadra di Pioli, però, è costretta a vincere anche per digerire la sconfitta per 1-3 rimediata in Champions League contro il Borussia Dortmund e che ha messo a serio rischio la qualificazione agli ottavi. Dall’altro lato c’è il Frosinone, una squadra non facile da affrontare visto il suo buon momento e che con i suoi 18 punti in classifica vede la zona Europa distante solo 3 lunghezze. Anche i giallazzurri sono reduci da una vittoria grazie alla rete del 2-1 segnata in extremis contro il Genoa.

I testa a testa precedenti tra le due squadre sono solo 4 e non sempre favorevoli per il Milan: 2 vittorie e 2 pareggi con 9 gol fatti e 5 subiti.

Dove seguire la gara

La sfida tra Milan e Frosinone sarà visibile in streaming live sulla piattaforma DAZN, app scaricabile su una qualsiasi Smart TV e console. Per chi è in possesso sia dell’abbonamento DAZN sia dell’abbonamento Sky, sarà possibile attivare “Zona DAZN” per seguire il match in diretta sul canale 214 di Sky.

Le probabili formazioni

Pioli continua a fare i conti con i tanti infortuni: Leao è da valutare, così come il centravanti Okafor. Pronti Chukwueze e Jovic insieme a Pulisic. Out in difesa per Thiaw che si è procurato una lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra all’inizio del secondo tempo della sfida di Champions di martedì. Al suo posto sarà impiegato Tomori, l’unico centrale rimasto a disposizione. Ancora squalificato Giroud.

I ciociari sperano di far affidamento sul recupero in difesa di Marchizza, uscito dolorante contro il Genoa. Pronto a sostituirlo Monterisi, l’autore del gol vittoria nell’ultima giornata.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria; Krunic; Tomori; Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pobega; Chukwueze; Jovic; Pulisic. All. Pioli.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono; Okoli; Romagnoli; Monterisi; Bourabia; Barrenechea; Suolé; Reiner; Ibrahimovic; Cuni. All. Di Francesco.