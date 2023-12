Milan, Furlani sceglie il ‘sacrificato’: due i nomi sulla lista

In vista della prossima estate il Milan potrebbe essere costretto a sacrificare uno dei propri big. Furlani ha già indicato i due papabili addii obbligati.

Il Milan non viaggia in acque serene. Sebbene la permanenza in Europa abbia calmato un mare in tempesta, specialmente dopo il primo tempo di Newcastle, il Diavolo non se la passa bene, né dentro né fuori dal campo. I rossoneri devono ritrovare al più presto quella continuità richiesta anche da Pioli. Giroud e compagni non riescono incasellare un filotto di vittorie da ottobre. Il cambio di passo urge al più presto, per non salutare una vetta già distante prima di Natale. I prossimi impegni saranno cruciali per il futuro di Pioli e i tifosi sperano in un repentino cambio rotta, soprattutto in chiave campionato.

Al momento è difficile pensare che il Milan possa lottare per lo scudetto. Presumibilmente il club tenterà di porre maggior attenzione sulle Coppe, che ora come ora posso salvare la stagione rossonera. Coppa Italia ed Europa League potrebbero essere le “scialuppe di salvataggio” di mister Pioli, ma anche per la società. L’eliminazione dalla Champions League ha penalizzato le casse di Via Aldo Rossi.

A questo si va ad unire anche la mancata qualificazione al Mondiale per club 2025. Passando il girone, il Diavolo avrebbe avvicinato l’approdo al nuovo format della competizione internazionale che avrebbe portato ben 60 milioni. In tempi di vacche magre, ai rossoneri occorrerà un sacrificio sul mercato per autofinanziarsi.

Milan, serve un “sacrificio” sul mercato: gli imputati

La dirigenza milanista non vorrebbe cedere il proprio pupillo, Rafael Leao. Il portoghese è un punto fermo anche di Pioli e, a meno di offerte da capogiro, l’ex Sporting Lisbona dovrebbe proseguire la propria avventura a Milano. La situazione non semplice potrebbe tuttavia imporre la cessione di un pezzo da 90 dello scacchiere rossonero. I principali imputati, al momento, parlano francese. Giorgio Furlani avrebbe infatti pensato ad un doloroso addio di uno tra Mike Maignan e Theo Hernandez.

I due fanno gola a vari top club di Premier League, ma anche i connazionali del Paris Saint Germain si sono detti interessati. Malgrado tutta la tifoseria sia contraria alla cessione di uno dei due pilastri, la società non li lascerà partire per offerte minori di 80 milioni di euro, cifra che sarebbe un toccasana per le casse rossonere. Con ogni probabilità le eventuali trattative si svilupperanno durante la prossima estate.