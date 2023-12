Milan-Guirassy, assist decisivo: arriva dal Manchester United

Indizi di mercato allontanano lo United dall’attaccante dello Stoccarda: ora il Milan può fare sul serio.

In casa Milan non tira un bell’entusiasmo: la squadra di Stefano Pioli si trova al terzo posto della classifica di Serie A, con l’Inter capolista che dista 11 punti e la Juventus seconda si trova a +7; i rossoneri però si devono guardare alle spalle, perché Bologna e Fiorentina corrono forte e non sono poi così tanto distanti dal terzo posto. I rossoneri, inoltre, hanno subito l’eliminazione dalla Champions League ai gironi, ma potranno consolarsi continuando il proprio cammino europeo in Europa League.

Ciò che più tormenta sulla sponda rossonera del Naviglio, però, è l’emergenza infortuni: con l’uscita dal campo di Kjaer e Tomori nell’ultima gara di campionato contro la Salernitana, la squadra rossonera sale a quota 31 infortuni da inizio stagione. Un dato impressionante, che ha portato la società del diavolo a fare delle valutazioni sul tecnico Pioli, ma soprattuto sul suo staff che si occupa della preparazione atletica.

Infine, il Milan ed in particolare alcuni pezzi forti della formazione di Pioli, sembrerebbero aver perso quell’entusiasmo e grinta messi in campo fino alla semifinale di Champions della passata stagione, dove la squadra è caduta contro i cugini nerazzurri.

Calciomercato Milan, Guirassy può sbloccarsi: i dettagli

Mentre la squadra di Pioli continua il suo percorso in campo, – sempre che l’allenatore venga confermato per tutta la seconda parte di stagione – la società rossonera monitora la situazione legata ai possibili colpi in entrata per le prossime sessioni di mercato. In particolare, la rosa rossonera ha bisogno di un attaccante, come sostituto di Giroud vista l’età del francese e il basso rendimento di Jovic.

Uno dei profili che il Milan segue da tempo è l’attaccante Serhou Guirassy: classe 1996, l’attaccante guineano è in forza allo Stoccarda e in questa prima parte di stagione ha già totalizzato 17 gol in Campionato. Sull’attaccante del club tedesco, però, non c’è solo il Milan, perché il giocatore è seguito anche dal Manchester United.

I Red Devils, però, possono ben presto tirarsi fuori dalla contesa: come rilevato dall’emittente tedesca Sport1, il club inglese avrebbe virato la propria attenzione su un attaccante della Serie A, Zirkzee del Bologna. In questo modo, il Milan avrebbe strada libera per tentare l’assalto all‘attaccante guineano. Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente degli sviluppi, legati soprattutto all’ingaggio del calciatore e alla cifra da concordare con lo Stoccarda, che avrà sicuramente delle richieste particolari.