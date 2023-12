Milan-Guirassy, salta tutto: spunta il motivo che ha spinto il calciatore

Delusione Milan, salta l’affare Guirassy: l’attaccante dello Stoccarda ha fatto una scelta ben specifica per il suo futuro.

Doccia gelata per il Milan: l’attaccante dello Stoccarda, Serhou Guirassy, ha preso una decisione netta che sarà decisiva per il suo futuro. Non riesce quella che sarebbe potuta essere una grande opportunità per la realtà milanista che si sarebbe potuta regalare un attaccante pronto per un campionato come la Serie A.

Il Milan vuole correre ai ripari dopo una stagione che non sembra, almeno finora, portare i rossoneri a raggiungere traguardi importanti. Giroud non sta offrendo la sua migliore versione e l’età è troppo in là per costruire un progetto con lui al centro. Si trova al Milan già da tre stagioni e avrebbe potuto aiutare un centravanti come Guirassy, nel pieno della sua carriera, in rampa di lancio.

L’esperienza del francese farebbe bene a chiunque per migliorare e far ambientare il prima possibile il prossimo centravanti dei rossoneri. Nel frattempo Luka Jovic sembra dare segnali di speranza dopo un ambientamento molto difficile. Segnali comunque troppo timidi che non rendono tranquilli sia la dirigenza che l’allenatore. La sfida di oggi contro il Sassuolo sarà decisiva per la posizione di Pioli in panchina, ragion per cui servono i gol degli attaccanti: vero tabù del Milan 2023/24.

Guirassy-Milan, il motivo del fallimento della trattativa

La trattativa, secondo quanto riportato da Kicker, sembrerebbe essere giunta ad un punto morto a causa della volontà del calciatore che spingerebbe verso l’approdo in altre squadre più ricche. Il vero nodo da sciogliere, infatti, è relativo all’ingaggio del numero 9 franco-guineano.

Salta l’affare Guirassy, l’attaccante ha scelto la Premier League (ANSA) – SpazioMilan.it

La richiesta si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro netti stagione: troppi per le casse rossonere che non avrebbero intenzione di offrire più di 3 milioni di euro. Di conseguenza, la scelta del calciatore sembrerebbe dirigersi verso le pretendenti della Premier League che potrebbero facilmente accontentarlo.

Il Milan sta affrontando non solo l’emergenza medica in difesa ma anche l’emergenza prestazionale in attacco: troppe rimonte subite e troppi pochi gol segnati. Anche la stella Rafa Leao non sta brillando del tutto e per questa ragione Forlani e Moncada sono chiamati ad agire immediatamente sul mercato per provare a salvare la stagione del Milan.

Contro il Sassuolo, in un San Siro sold out, ci si aspetta un Diavolo aggressivo, pronto a tutto, che possa convincere i tifosi ed inviare un chiaro messaggio alle altre squadre in corsa per la Champions e per lo scudetto.