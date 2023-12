Milan, il difensore è out: salta il match

La settimana imminente è già uno spartiacque per la stagione del Milan, atteso da due match fondamentali. I prossimi avversari dovranno fare a meno di un pilastro.

I sette giorni della verità. Entro domenica prossima il Milan capirà quali sono le propri ambizioni su due versanti. La caduta di Bergamo ha destabilizzato non poco l’ambiente, scosso dal tacco magico di Luis Muriel.

Una nuvola è tornata ad avvolgere l’ambiente rossonero, che si era rinvigorito dopo i due successi consecutivi in campionato con Fiorentina e Frosinone. Il Diavolo deve ripartire da capo. Il prossimo ostacolo è già decisivo. A Newcastle Pioli si gioca buona parte della sua posizione.

Il tecnico è tornato in bilico dopo il 3-2 maturato al “Gewiss Stadium” e non può più permettersi di sbagliare. Certo, in Champions League non tutto dipenderà dal risultato dei rossoneri, ma l’eliminazione da qualsiasi competizione europea potrebbe costare molto caro. Dopo la trasferta inglese il Milan è atteso da un altro incontro di vitale importanza.

Nel lunch match di domenica 17 i rossoneri ospiteranno il Monza dell’amico Adriano Galliani. I brianzoli hanno riguadagnato fiducia dopo l’affermazione interna contro il Genoa. Nel pomeriggio i ragazzi di Palladino hanno ritrovato i tre punti grazie alla rete di Dany Mota. Tuttavia i biancorossi potrebbero affrontare l’impegno contro il Milan con un tassello in meno.

Verso Milan-Monza, un titolare di Palladino a rischio: le condizioni

La formazione monzese ha affrontato la sfida odierna senza il pilastro difensivo, Luca Caldirola. L’ex Inter ha accusato un problema nel riscaldamento ed è stato costretto a dare forfait. Tuttavia il centrale è andato in panchina per dare una soluzione in più a Palladino. Il tecnico, già costretto a rinunciare a Pablo Mari e Izzo non al meglio, ha rimescolato le carte, mandando in campo D’Ambrosio e Pedro Pereira, autore dell’assist per il match winner di Mota.

Le condizioni di Caldirola andranno rivalutate nei prossimi giorni. Dalla sponda opposta, la speranza di Pioli è di rimettere insieme i pezzi e riaccogliere in rosa Rafael Leao. Il rientro del portoghese sembrava fissato per la gara di ieri, ma così non è stato. La speranza è di rivederlo al “St. James’s Park” almeno per uno scampolo di partita, per poi averlo a pieno regime nella sfida di domenica prossima.

L’ala ha risposto bene durante il test contro la Primavera e si candida per un posto da titolare nella gara di mercoledì, giorno in cui servirà un Milan dei miracoli per regalare una grande gioia al popolo rossonero.