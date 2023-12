Milan, il magone di Inzaghi per lo Scudetto: la notizia del papà

L’intervista del padre di Filippo e Simone Inzaghi che svela un segreto sull’attuale tecnico dell’Inter e sullo Scudetto vinto dal Milan

In estate uno dei sogni di molti tifosi del Milan era quello di riuscire a tornare a vincere lo Scudetto dopo due anni e in seguito al successo del Napoli di Spalletti nella passata stagione. Per ora l’andamento in Serie A non è stato dei migliori e la vetta della classifica dista sei punti, una distanza non irrisoria ma nemmeno incolmabile se il Diavolo dovesse riuscire a cambiare marcia. Anche il mercato di gennaio potrebbe dare una mano a Stefano Pioli nella corsa alla testa della classifica. Il padre di una leggenda rossonera ha da poco parlato proprio di alcuni curiosi temi legati allo Scudetto.

Papà Inzaghi svela: “Per Simone vincere lo Scudetto è un grande obiettivo”

Ha concesso un’intervista ai microfoni dei colleghi de La Gazzetta dello Sport, Giancarlo Inzaghi, padre del tecnico interista Simone e ovviamente dell’ex bomber rossonero Filippo, un giocatore amato dai tifosi e mai dimenticato che anch’egli oggi è un allenatore di Serie A ed è attualmente alla guida della Salernitana ultima in classifica.

Il padre dei due fratelli ex centravanti ha commentato alcuni retroscena legati alla attuale carriera da allenatore dei suoi due figli. Riguardo all’interista Simone ha svelato un curioso episodio di una loro vecchia chiacchierata nella quale parlano della recente finale di Champions League persa dai nerazzurri contro il Manchester City: “Simone vorrebbe vincere sempre, tutto. Però dopo la finale di Champions, era ovviamente dispiaciuto perché l’Inter andò davvero vicina all’impresa, ma era anche sereno perché la squadra aveva fatto tutto il possibile giocando molto bene”.

“Però mi disse anche di avere sempre un grande magone nel petto. Si riferisce allo Scudetto della stagione precedente che è sfuggito per poco. Quindi vincere il campionato regalando al club la seconda stella è sicuramente un grande obiettivo”, racconta ancora Giancarlo Inzaghi.

Per l’allenatore dell’Inter quindi lo Scudetto sta diventando un obiettivo da raggiungere il prima possibile dopo che due campionati fa a trionfare furono proprio i rossoneri in una corsa a due con i rivali concittadini. Quest’anno l’Inter per molti opinionisti è la squadra da battere e quella più attrezzata per vincere a fine stagione il suo 20° Scudetto. Quella verso la seconda stessa è una corsa a due tra le formazioni milanesi che si trovano entrambe a quota 19 titoli di Campioni d’Italia.