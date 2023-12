Milan, il Manchester United è un urgano: assalto sul mercato, accordo vicino

Manca un mese al calciomercato e le voci e i primi movimenti si fanno sempre più fitti. Anche in casa Milan inizia a muoversi qualcosa, ma occhio alla concorrenza, che ha già messo gli occhi su un obiettivo rossonero.

Il Milan quest’inverno con il calciomercato ha bisogno di fare alcuni movimenti per aggiustare una situazione di rosa abbastanza complessa. Su tutto la difesa, che complice gli infortuni di Thiaw, Kjaer e Kalulu si trova in emergenza massima con solo Tomori unico centrale di ruolo a disposizione di Pioli. Situazione che è stata analoga anche a centrocampo quando sono mancati alcuni effettivi e soprattutto in avanti quando poche settimane fa sono mancati all’appello sia Pulisic che Rafael Leao mettendo i rossoneri in piena problematica.

Anche l’attacco sembra una posizione abbastanza calda, Giroud non riesce a dare le giuste garanzie fisiche, con qualche stop che ha lasciato i rossoneri spesso senza punta. Okafor viste le difficoltà sulle fasce offensive, spesso sta facendo gli straordinari e dunque manca in casa Milan una vera punta che possa affiancare il francese e se non superarlo. Proprio per questo motivo il club rossonero ha messo gli occhi su alcuni attaccanti europei, tra cui Guirassy, la star della Bundesliga che sta meravigliando tutti a suon di gol. Ma il calciatore sembra avere la fila…

Il Milan ci prova per Guirassy ma la concorrenza è tanta

Serhou Guirassy è l’uomo del momento. Il calciatore africano è la vera star della Bundesliga e sta infuocando la lotta alla classifica capocannonieri a suon di gol insieme all’inglese Harry Kane. Il talento di casa Stoccarda con tutta probabilità lascerà i tedeschi ma rimane il mister se già per questo inverno o in vista della prossima stagione. La volontà del club è naturalmente quella di tenere il calciatore fino al termine del campionato per sperare che il suo valore lieviti ancora e che lo Stoccarda possa levarsi qualche soddisfazione nelle varie competizioni.

Il Milan l’ha individuato come dopo Giroud ma la concorrenza come abbiamo detto in precedenza è folta. Quella più attiva sul momento è il Manchester United come afferma il The Guardian. Ma per il club inglese non sono previste grosse spese, anzi, infatti la società ha già fatto capire ai tedeschi che intenderà pagare la clausola rescissoria che gira attorno ai venti milioni, dicendo di no ad ogni altro possibile rialzo del club tedesco.