Milan, il nome per la panchina scalda i tifosi: c’è l’annuncio

In questo ultimo periodo è stata spesso rilanciata l’ipotesi di un addio anticipato di Stefano Pioli e c’è un ex Inter che scalda i tifosi.

La stagione non è iniziata nel migliore dei modi e nell’ultimo periodo si è spesso parlato di un allontanamento di Stefano Pioli. Il tecnico ex Fiorentina e Lazio non sembra al momento vicino ad un esonero immediato perché il Milan si sta ancora giocando molto sia in territorio europeo con la qualificazione agli ottavi di Champions League in bilico e sia in campionato con la lotta per i primi posti. C’è però il nome di un allenatore ex Inter e Juventus che da tempo attira molto una buona fetta dei sostenitori rossoneri.

Angelo Alessio parla di Antonio Conte: “Come è andato all’Inter potrebbe accettare il Milan”

In una recente intervista concessa ai microfoni dei colleghi di Tuttosport, il tecnico Angelo Alessio ha parlato anche di Antonio Conte in orbita panchina del Milan. Alessio lo conosce certamente molto bene essendo stato un suo storico vice allenatore, divenuto noto soprattutto negli anni della Juventus, ovvero tra il 2011 e il 2014.

Questo il pensiero di Angelo Alessio in merito al possibile approdo di Conte al Milan: “Bisogna capire bene come ragionano a livello di investimenti e obiettivi le proprietà straniere. Lui sicuramente è un grandissimo professionista e l’ha sempre detto nel corso degli anni che non avrebbe preclusioni dinanzi a un progetto importante”.

Secondo le parole del suo ex vice allenatore, Conte accetterebbe quindi di sedersi sulla panchina del Milan se la società gli proponesse un progetto valido e una buona possibilità di investimenti per fare il mercato che piace all’allenatore salentino. Pare quindi molto più facile un eventuale arrivo ci Conte solo in estate e non dopo un ipotetico addio di Pioli a stagione in corso.

Nella stessa intervista Alessio ha poi aggiunto anche che il passato interista non sarebbe un grande problema: “Come è andato all’Inter potrebbe accettare il Milan o andare altrove. Al momento vedo poche panchine disponibili al suo livello, ma è presto”.

Il fatto di aver allenato recentemente la storica rivale cittadina del Milan non sarebbe quindi un problema per Conte che già in passato ha compito scelte forti andando all’Inter dopo la Juventus oppure decidendo di allenare il Tottenham dopo aver trascorso diversi anni alla guida del Chelsea, entrambe squadre londinesi.