Milan in emergenza: le scelte al fantacalcio contro il Frosinone

Alquanto complicata la situazione in vista di Milan-Frosinone per Pioli. Le scelte rossonere più sicure in ottica fantacalcio.

San Siro, sabato 2 dicembre ore 20.45. Questi il luogo, la data e l’ora del calcio d’inizio di Milan-Frosinone, la sfida della verità. Il match in programma al Meazza potrebbe infatti rappresentare l’ultimatum per Pioli, alle prese con una vera e propria crisi di risultati e non solo. Tra mille assenze e tanti infortuni, l’allenatore del diavolo dovrà difatti cercare di strappare con le unghie e con i denti i 3 punti contro il club allenato da Eusebio Di Francesco, per rimanere ben saldo al terzo posto nonché per approfittare dello scontro diretto tra Napoli ed Inter. In tale clima di marasma e tensione, il tutto si è quindi aggravato anche in ottica fantacalcio, dove i dubbi inerenti ai rossoneri non sono mai stati così ampi. Andiamo dunque a scoprire insieme le scelte più sicure.

Milan-Frosinone, le complicate scelte rossonere al fantacalcio

L’attuale scenario critico in casa Milan, oltre che Stefano Pioli in persona, ha difatti messo in difficoltà parecchi fantallenatori in Italia. I dubbi sono sorti maggiormente in difesa, a causa dei numerosi infortuni, ma anche il reparto offensivo ha saputo mettere sul piatto qualche ballottaggio. Di seguito, le scelte rossonere più sicure al fantacalcio in vista di Milan-Frosinone:

MAIGNAN – Davanti ha il vuoto e l’errore contro il Borussia Dortmund, in occasione della rete di Adeyemi, rischia di pesare più del dovuto. “Magic” Mike non andrebbe mai messo in discussione, eppure questa volta più che qualche dubbio è concesso: da schierare in mancanza di valide alternative;

CALABRIA – In una situazione di totale emergenza, è il capitano ad essere chiamato a fare i salti mortali per la squadra. Che sia da terzino o da difensore centrale, Calabria è infatti pronto a dare il massimo sul campo, per se stesso e per spronare i compagni: da schierare;

KRUNIC – Scelta obbligata quella del bosniaco impiegato come difensore centrale. L’ingresso con il Borussia Dortmund ha dimostrato che non è il suo ruolo, e la situazione non presenta margini di miglioramento in ottica Frosinone: da evitare;

TOMORI – Croce e delizia per il difensore inglese. Unico centrale disponibile, l’ex Chelsea sarà infatti chiamato a compiere il doppio del lavoro, per cercare di sopperire alla mancanza di una figura di ruolo al suo fianco. Ciò potrebbe consegnare a Tomori una prestazione sublime nonché numerose sbavature, ma l’inglese è uno che sa sputare sangue in certe situazioni: da schierare;

THEO HERNANDEZ – Nulla da dire se non che appare sempre più come l’ombra di se stesso. Qui, però, la scelta è azzardata, perché questo Milan necessita di uno scossone. Con Leao fermo ai box ed un Giroud non al meglio, Theo è l’unico a poter fungere da spartiacque. Vincere con un suo gol, poi, sarebbe alquanto romantico: da schierare;

LOFTUS-CHEEK – Unica nota positiva delle ultime uscite rossonere. A centrocampo giganteggia e, anche se i bonus scarseggiano, la pagella dell’ex Chelsea pullula di solidi 6.5 . In una drammatica situazione difensiva come quella di casa Milan, inoltre, la presenza fisica dell’inglese potrebbe anche portare qualche gioia in più del previsto: da schierare;

MUSAH – Il ruolo dello statunitense diventa di fondamentale importanza. Sarà infatti lui, con ogni probabilità, ad aiutare Krunic in fase difensiva. Ciò ne comporta dunque uno scarso utilizzo in fase offensiva nonché la possibilità di qualche fallo di troppo, con conseguente cartellino. Spirito di sacrificio e corsa estenuante non salveranno questa volta Musah: da evitare;

REIJNDERS – L’olandese è più che mai una medaglia a due facce. Sono ormai numerose le partite condotte dall’ex PSV brillando in una frazione e scomparendo nell’altra. La rete trovata con il Lecce sembrava potesse portargli anche più sicurezza sotto porta, ma la costante alternanza di rendimento del centrocampista potrebbe giocare un brutto scherzo ai fantallenatori: da schierare in mancanza di valide alternative;

PULISIC – Lo statunitense rappresenta il vero e proprio top di reparto in ottica fantacalcio, ma le ultime prestazioni hanno alquanto lasciato a desiderare. Apparso in ombra anche nella gara da ex contro il Borussia Dortmund, Pulisc rischia addirittura di partire dalla panchina. Dovesse essere invece schierato, vi si raccomanda di fare molta attenzione, perché il Capitan America delle prime uscite appare, ad oggi, solo un lontano ricordo: da schierare in mancanza di valide alternative;

GIROUD – Reduce dal rigore sbagliato in Champions League, anche il francese è finito nel ciclone di dubbi rossoneri. Il Milan non può però permettersi di fare a meno, in tale situazione, dei guizzi improvvisi del proprio bomber, con tale discorso vale dunque anche in ottica fantallenatori. Da tenere quindi in considerazione che Giroud è uno che raramente fallisce due volte consecutive dal dischetto: da schierare;

CHUKWUEZE – Gol, sprint e sostanziale fiducia dimostrata contro il Borussia Dortmund. I picchi raggiunti in maglia Villarreal sono chiaramente lontani ed il calciatore appare ad oggi ancora acerbo, ma non è certo questo il momento di privarsi di un Chukwueze forse ritrovato: da schierare;

FLORENZI – In ballottaggio attualmente con Krunic. Lo scenario narra infatti di un possibile impiego da centrale per Calabria con conseguente titolarità in fascia per Florenzi, che potrebbe regalare più di qualche sprint ai propri allenatori: da schierare in mancanza di valide alternative;

ADLI – Titolare contro il Dortmund, Adli appare ad oggi in ballottaggio con Musah, ma il suo impiego è fortemente in discussione. In questo momento infatti, il Milan necessita di un calciatore più difensivo e fisico del franco-algerino, cui palcoscenico ideale sembrerebbe essere ben diverso dalla sfida con il Frosinone: da evitare;

OKAFOR – Lo svizzero è attualmente in ballottaggio con Pulisic. Possibile infatti un suo impiego sulla sinistra con il ripiego a destra di Chukwueze, con l’ex Basilea che potrebbe regalare alcune sorprese. Nonostante Okafor abbia infatti dimostrato di saperci stare in fascia, da quella zona non sono ancora arrivati bonus. Che sia questa la prima volta?: da schierare in mancanza di valide alternative.