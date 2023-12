“Milan in vendita”: l’annuncio spiazza

L’annuncio spiazza il mondo Milan. La società rossonera è in vendita: tifosi scioccati

Il futuro del Milan si presenta a dir poco incerto, non solo per quest’anno, ma anche per il futuro e non solo relativamente al campo. Infatti, in casa del club rossonero potrebbe esserci un nuovo ribaltone sul piano societario. L’era della proprietà RedBird al Milan sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda, questo dopo un annuncio che ha sorpreso l’interno ambiente rossonero.

Nelle ultime ore sta echeggiando una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso. La storica società rossonera presto potrebbe andare incontro ad un nuovo cambio di proprietà. L’indiscrezione trapelata in quest’ultimo periodo parla di una cessione della compagine di Milano. Le alte sfere della società rossonera, quindi RedBird e Gerry Cardinale, sarebbero già al lavoro per mandare in porto la trattativa e dare vita ad un nuovo cambio di proprietà. La notizia ha spiazzato i tifosi del Milan, che adesso vedono dinanzi a sé un futuro ancor più incerto.

Milan in vendita: Cardinale fa sul serio

Il mondo Milan presto potrebbe fare i conti con un ulteriore cambio di proprietà. Dopo la presidenza di Silvio Berlusconi, la società rossonera ha vissuto momenti travagliati. Con l’arrivo di RedBird e di Gerry Cardinale, il club ha ritrovato il sorriso sia finanziariamente che sul piano dei risultati in campo, con la vittoria dello scudetto due anni fa e la semifinale Champions della scorsa stagione.

Tuttavia, questa solidità potrebbe di nuovo andare in frantumi con un ulteriore cambio di proprietà. Infatti, le notizie che continuano a circolare negli ultimi tempi indicano che Gerry Cardinale si sia deciso a cedere le quote del Milan ad una nuova figura.

A confermare queste insistenti voci è l’ultima indiscrezione che è si è fatta avanti prepotentemente in queste ore, creando preoccupazione all’interno della tifoseria rossonera. Di recente, si è parlato molto del viaggio negli Emirati Arabi di Gerry Cardinale. Il proprietario del club rossonero è alla ricerca di nuovi investitori.

Gerry Cardinale, secondo quanto raccolto dal quotidiano saudita ‘Al-Youm’, sembra pronto a preparare tutte le carte necessarie per dare il via alla cessione del Milan. L’attuale proprietà del club di Serie A avrebbe già messo in vendita le proprie azioni. Lo scrive su X il giornalista Eid Al-Mashal secondo cui “la cessione del Milan è già iniziata”.

Pronte a contendersi il Milan ci sono Pif e Investcorp, ma non solo. In gara potrebbero entrare nuovi investitori, legati al Medio Oriente. Gerry Cardinale avrebbe già fatto sapere di essere disposto a dire addio al Milan. Le prossime settimane potrebbero diventare cruciali per il futuro della società rossonera.