Milan, la Champions costa caro: che perdita con l’eliminazione

Stasera l’ultima decisiva giornata dei gironi di Champions League e il futuro del Milan di Stefano Pioli è appeso ad un filo sottile e il destino della qualificazione passa anche da Dortmund.

Il Milan è chiamato all’impresa europea, stasera alle 21:00 in Inghilterra i rossoneri sono chiamati a vincere contro il Newcastle e sperare in buone notizie dal fronte tedesco per la sfida tra Borussia Dortmund e PSG. A peggiorare una serata già complicata c’è anche una rosa che nonostante qualche recupero ha ancora tante defezioni, tra cui in difesa, dove Theo Hernandez dovrà agire ancora da centrale (come nelle ultime uscite) e senza reali alternative in panchina se non quella di Krunic inventato centrale.

A complicare il tutto è sicuramente il destino in mano al Borussia Dortmund, i gialloneri sono già qualificati e guardano questo turno con tranquillità, dall’altra parte invece il PSG è chiamato a vincere solamente per strappare il pass per gli ottavi. Al Milan serve una doppia impresa, sia la vittoria che la conseguente sconfitta dei francesi in Germania, abbastanza complicata visto che anche per il PSG un’incredibile esclusione dagli ottavi darebbe il via all’ennesimo “scossone” in una stagione che sta vivendo di molte ombre e poche luci.

La qualificazioni agli ottavi per il Milan, oltre il lato sportivo c’è quello economico

Un girone che non ha lasciato pietà e il Milan ora rischia di perdere circa 50 milioni. Dopo gli 85 incassati, l’esclusione dagli ottavi costerebbe un -57 preoccupante a cui si aggiungono altri 50 per la mancata qualificazione al Mondiale per club del 2025, dove non è ancora chiaro il quadro delle italiane presenti, tranne per l’Inter che ha già strappato il pass). Un danno troppo grande quindi in casa rossonera su cui bisogna arginare prontamente, ma cosa spaventa la squadra di Pioli è quel destino, che almeno per stasera non sarà del tutto nelle proprie mani.

Oltre al valore economico per Stefano Pioli c’è la panchina in ballo con la possibilità che questa sera sia l’ultima da tecnico dei rossoneri. Il Milan e Pioli si giocano tutto questa sera, anche un passaggio in Europa League per le casse non potrebbe bastare ma in ogni caso serve la vittoria contro il Newcastle per parlare della competizione del giovedì sera. Una “mission quasi impossible” su cui non è detta ancora l’ultima parola, la Champions ha sempre regalato clamorosi finali e tutto può succedere nei novanta minuti di stasera.