Milan, l’annuncio fa felice Pioli: “Ne arriveranno due”

Arrivano buone notizie a Milanello, con il tecnico rossonero che ben presto sarà accontentato: arrivano nuovi giocatori in rosa.

Nonostante la vittoria ottenuta contro il Newcastle, il Milan di Stefano Pioli è uscito dalla Champions League, approdando di fatto in Europa League: i rossoneri conosceranno i prossimi avversari lunedì 18 dicembre, quando a Nyon si terranno i sorteggi dei playoff. La vittoria sugli inglesi non è bastata a far passare il turno al Milan, unica italiana uscita ai gironi di Champions, dopo che la passata stagione il diavolo rossonero era riuscito ad arrivare fino alla semifinale, persa poi contro i cugini nerazzurri.

L’avventura europea del Milan dunque non termina qui, anzi: i rossoneri avranno la possibilità di conquistare la prima Europa League. La squadra di Pioli non deve anche smettere di sperare in una rimonta in campionato nei confronti di Inter e Juventus, nonostante le due avversarie abbiano una marcia in più, ma il campionato è ancora lungo e possono verificarsi diversi scenari.

Calciomercato Milan, in arrivo nuovi rinforzi per Pioli

Così come è avvenuta nella sponda nerazzurra di Milano, anche su quella rossonera l’allenatore Stefano Pioli ha dovuto amalgamare i suoi giocatori durante la preparazione estiva, a causa dei numerosi innesti che la dirigenza rossonera ha portato a Milano: tanti i colpi in entrata fatti nella sessione estiva di mercato, così come sono stati altrettanti i giocatori che si sono trasferiti in altre squadre.

Se da un lato Pioli ha una lunga rosa a disposizione, dall’altra la squadra rossonera è stata martoriata da numerosi infortuni, per la precisione 26 da inizio stagione: un dato che in un qualche modo preoccupa tutto l’ambiente rossonero.

A questo punto, la dirigenza di Via Aldo Rossi starebbe optando di intervenire sul mercato di gennaio per portare nuovi giocatori agli ordini del tecnico rossonero: i reparti maggiormente interessati sono la difesa e l’attacco.

Come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, ad approdare a Milano saranno sicuramente due difensori e un attaccante: da settimane, il Milan segue l’attaccante Guirassy dello Stoccarda, per il quale servono 17 milioni per pagare la clausola.

Per il reparto difensivo, invece, al momento non sono ben noti gli obiettivi precisi dello staff e dell’allenatore, ma è chiaro che il Milan ha bisogno di nuove forze, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale: Kjaer non dà più quelle garanzie che servono al reparto, e Tomori, Thiaw e Pellegrino non possono fare reparto da soli, sapendo che l’infortunio è dietro l’angolo.