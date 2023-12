Milan, magra consolazione per Pioli: recuperano due calciatori

Giorno di visite mediche in casa rossonera, due buone notizie per due calciatori per mister Pioli in vista di Milan-Salernitana. Di seguito i nomi

Dopo la vittoria del Milan contro il Monza, la squadra di Pioli continua a lavorare sul campo per provare a ritrovare quella continuità che è mancata in questo inizio di campionato anche a causa dei tanti infortuni che i giocatori rossoneri hanno subito. Attualmente, il Diavolo è terzo in classifica con trentadue punti, nove punti di distanza dall’Inter che è primo.

La prossima partita in serie A per il Milan sarà quella contro la Salernitana venerdì ventidue dicembre alle ore 20.45. Il mister Pioli dovrà fare a meno degli infortunati Pobega e Okafor, ma anche di Musah, Thiaw, Kalulu, Caldara, ma rivede tra i convocati due giocatori.

Gli esiti degli esami del Milan su Sportiello e Pellegrino

Buone notizie in casa Milan per mister Pioli dopo che questa mattina sia Sportiello che Pellegrino si sono sottoposti a controlli con esami strumentali.

Gli esami a cui si sono sottoposti Sportiello e Pellegrino, come riportato ufficialmente dal club, hanno confermato l’avvenuta guarigione di entrambi. Per il portiere del Milan si trattava di una lesione al polpaccio, mentre per il difensore rossonero una frattura del piede.