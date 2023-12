Milan-Maignan, che guaio: il rinnovo non arriva, ci provano 4 top club

I dialoghi per il rinnovo di Mike Maignan sembrano essere in alto mare in casa Milan. Il futuro in rossonero del portiere francese è incerto.

Una delle tante tematiche che la società rossonera sta cercando di portare avanti con successo è quella legata al rinnovo di Mike Maignan. Tuttavia, il discorso relativo al prolungamento di contratto sembra ancora essere in una fase di stallo tra il Milan e l’estremo difensore francese. La volontà del club rossonero è quella di blindare il portiere classe 1995, tuttora determinate a difesa dei pali del Milan.

Mike Maignan andrà in scadenza nel giugno del 2026. Il Milan ha tutte le intenzioni di avviare con successo la pratica rinnovo, così da tenersi stretto il top player francese. La società rossonera vuole scacciare via le molteplici pretendenti che attualmente stanno esternando il proprio interesse per l’estremo difensore ex Lille. Questa fase di stallo, infatti, sta alimentando la voglia da parte di alcuni big europei di tentare Mike Maignan a lasciare il Milan per una nuova avventura. Con i dialoghi sul rinnovo tuttora in stallo, il futuro in rossonero del portiere francese sembra tutt’altro che scontato.

Quattro top club su Maignan

Il mondo Milan è in ansia per quanto riguarda il prossimo futuro di Mike Maignan. Diverse big del calcio europeo sarebbero seguendo con interesse le sorti legate al portiere francese, restando in agguato e pronte a sfruttare la minima occasione.

Secondo quanto riportato da fonti autorevoli come ‘90min’, Mike Maignan sarebbe finito nel mirino di molteplici top club europei come Chelsea, Bayern Monaco, Manchester United e PSG. Le quattro società in questione stanno monitorando da vicino la situazione contrattuale del giocatore francese, con la speranza che si possa aprire uno spiraglio per cercare di strappare il portiere ex Lille al Milan.

Il Milan, ben consapevole dell’interesse dei top club europei nei confronti del proprio portiere, sta adottando una strategia ben definita per cercare di trattenere Mike Maignan in maglia rossonera. La società lombarda starebbe lavorando alacremente su un nuovo prolunga di contratto che comprende un cospicuo aumento dell’ingaggio, mirando così a respingere le avances delle altre squadre interessate al calciatore francese.

Il rinnovo contrattuale di Maignan si configura come un’assoluta priorità per il Milan, dimostrando l’importanza e il valore attribuito al portiere da parte del club rossonero. La volontà di blindare il giocatore attraverso una cospicua offerta economica si rivela una mossa strategica per preservare l’integrità della rosa e mantenere alto il tasso qualitativo. Resta da vedere come evolveranno le trattative e se il Milan riuscirà a trattenere Mike Maignan nonostante l’interesse esplicito delle prestigiose realtà europee.